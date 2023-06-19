Почему водители жалеют о временах, когда на дорогах было больше гаишников

Кто-то скажет, что чем меньше инспекторов ДПС на дороге, тем меньше коррупция. Возможно. Но и замена полицейских камерами автоматической фиксации — тоже не самый лучший вариант. Поскольку электроника дает сильно усеченную картину произошедшего события, фактически вырывая из контекста мгновение. И на основании этого фрагмента водитель и получает штраф.

Например, идущая впереди машина вдруг резко затормозила, и чтобы не попасть в ДТП, вам ничего не оставалось, кроме как не менее резко перестроиться в соседнюю полосу — через сплошную линию разметки. Если такое происходит в поле зрения камеры автоматической фиксации — получи наказание по КоАП, водитель. За то, что вовремя и правильно среагировал, избежав аварии. А если свидетелем маневра была не бездушная электроника, а сотрудник ГИБДД, обошлось бы, вероятнее всего, без штрафа — живой человек в погонах оценил бы произошедшее адекватно.

Или возьмем классический случай с вынужденной остановкой на обочине — включил «аварийку» и стоишь, никому не мешаешь. Мало ли что случилось: сломалась машина, пассажира укачало, комар водителя в глаз укусил… В общем, вынужденная остановка. Камере на столбе на твои проблемы плевать: сфотографирует и штраф оформит, поскольку работа «аварийки» на ее черно-белых снимках не видна. А человек-гаишник, который стал свидетелем такого «нарушения ПДД», штраф, опять же, не выписал бы. Ведь он — не комплекс и понимает что к чему на дороге.