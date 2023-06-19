Почему водители жалеют о временах, когда на дорогах было больше гаишников

Кто-то скажет, что чем меньше инспекторов ДПС на дороге, тем меньше коррупция. Возможно. Но и замена полицейских камерами автоматической фиксации — тоже не самый лучший вариант. Поскольку электроника дает сильно усеченную картину произошедшего события, фактически вырывая из контекста мгновение. И на основании этого фрагмента водитель и получает штраф.
Например, идущая впереди машина вдруг резко затормозила, и чтобы не попасть в ДТП, вам ничего не оставалось, кроме как не менее резко перестроиться в соседнюю полосу — через сплошную линию разметки. Если такое происходит в поле зрения камеры автоматической фиксации — получи наказание по КоАП, водитель. За то, что вовремя и правильно среагировал, избежав аварии. А если свидетелем маневра была не бездушная электроника, а сотрудник ГИБДД, обошлось бы, вероятнее всего, без штрафа — живой человек в погонах оценил бы произошедшее адекватно.
Или возьмем классический случай с вынужденной остановкой на обочине — включил «аварийку» и стоишь, никому не мешаешь. Мало ли что случилось: сломалась машина, пассажира укачало, комар водителя в глаз укусил… В общем, вынужденная остановка. Камере на столбе на твои проблемы плевать: сфотографирует и штраф оформит, поскольку работа «аварийки» на ее черно-белых снимках не видна. А человек-гаишник, который стал свидетелем такого «нарушения ПДД», штраф, опять же, не выписал бы. Ведь он — не комплекс и понимает что к чему на дороге.
Надо сказать, что уменьшение количества инспекторов (фактически замена их на камеры ГИБДД) очень радует водителей, которые считают возможным управлять автомобилем подшофе. Электроника на придорожном столбе же не чувствует предательский перегар! Полицейская статистика утверждает, что количество «пьяных» аварий с пострадавшими в России год от года стабильно снижается. Полагаем, что это — заслуга исключительно все более качественно обустроенных дорог и превалирующих в автопарке страны легковушек с развитыми системами безопасности.
Истинную картину отрицательного влияния камер ГИБДД на пьянство за рулем можно проследить по количеству водителей, «оформленных» за нетрезвое вождение или отказ от медосвидетельствования, а оно практически стабильно. За 2022 год было заведено порядка 478 000 соответствующих административных дел. В прошлые годы эта цифра так и держалась на уровне «почти 500 000 в год».
А это значит, что при снижении численности инспекторов «на земле» среднестатистический сотрудник ГИБДД оформляет подобных дел все больше и больше. Было бы ДПСников на дорогах страны хотя бы столько же, сколько лет 10 назад, число «пьяных» протоколов выросло бы радикально, а аварии по вине нетрезвых случались бы реже.