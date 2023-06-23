ГИБДД устроила нестандартную облаву на пьяных водителей

Обычно сотрудники ДПС усиленно отлавливают севшую за руль пьянь с вечера пятницы по воскресенье, когда народ отдыхает от рабочей недели. Но на этот раз рейд проходил по вечерам на улицах Москвы с понедельника по четверг — 19—22 июня. По его результатам оказалось, что в будни горожане пьют за рулем примерно на том же уровне, что и в выходные.

По данным столичной Госавтоинспекции, за время мероприятия в общей сложности отловили 225 водителей с признаками опьянения. Из них у 99 человек медосвидетельствование подтвердило «предварительный диагноз», 111 отказались «дуть в трубочку» и еще 15, как выяснилось, повторно сели за руль подшофе. Последним теперь грозит уже уголовное преследование.

Напомним также, что на днях ГИБДД России отчиталась о «пьяных» ДТП на дорогах страны за пять месяцев 2023 года. За этот период инспекторы зарегистрировали 2887 аварий с участием нетрезвых водителей, что на 23,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее же число ДТП с участием шоферов, которые демонстрировали признаки употребления запрещенных напитков и веществ, составило 3690 штук. Эта цифра оказалась на 21,2% ниже, чем в 2022 году. От медосвидетельствования отказались 809 аварийщиков.