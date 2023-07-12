Почему бензин в России может опять подешеветь

Для начала — о печальном. В очередной раз оптовая стоимость горючего на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пробила новый «потолок». Тонна АИ−92 стала стоит почти 60 000 рублей. Если быть совсем уж точным — 59 816 целковых. Это 45,5 рублей за литр. А АИ−95 при этом поднялся до 66 556 ₽ за тонну, что соответствует почти 50,5 рублей/литр. Страшно? А то! Но предлагаю «отмотать» время чуток назад и поглядеть, например, что творилось на той же бирже три недели назад. Тогда тоже «пробивали» ценовые потолки и днища жадности нефтяных монополистов. Правда, на уровнях чуть ниже нынешнего рекорда — на пару тысяч рублей за тонну меньше.

Но дело в том, что темпы роста бензиновых цен явно снизились. Предварительно поднявшись более чем на 70% от уровня января 2023 года. Напомним, что это произошло благодаря ситуации на внешних рынках. Российским нефтяникам было выгодно гнать топливо туда. Не даром они нарастили за 2023 год объемы экспорта бензина почти на 40%, а поставки на биржу биржу в Санкт-Петербурге снизили на 8% — если сравнивать с уровнями 2022 года.

Благодаря этому образовался заметный дефицит горючего на внутрироссийском рынке, потянувший за собой рост цен. И даже окрики ФАС не сильно подействовали на торговцев нефтепродуктами. Но в последнее время проявился фактор, который в состоянии охладить экспортную бензиновую «лихорадку».