Почему уже в июле бензин может подорожать до 100 рублей за литр

Для начала — об очередных рекордах на оптовом рынке топлива. С начала 2023 года цена бензина марки «Регуляр−92» на «Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже» выросла на умопомрачительные 76% — до 58 711 рублей за тонну. А бензин «Премиум−95» подорожал до 65 787 рублей за тонну — на 73%. Причем за июнь рост составил 10%. Для понимания переведем эти цифры в стоимость литра топлива: АИ−92 теперь оптом(!) стоит 44,5 рублей за литр, а АИ−95 — около 50 рублей за литр. Нынешние ценники на бензоколонках, например, Москвы: АИ−92 — около 48 рублей/литр, АИ−95 — около 55 рублей/литр.

Это лишь слегка выше ценников, которые мы видели на АЗС в январе 2023-го. Получается, что тогда торговцы топливом «наваривали» чуть ли не по 20 рублей с каждого проданного литра горючего, а теперь — менее 5 целковых. То есть «запас прочности» по выручке у них уже практически исчерпан, а оптовые цены и не думают останавливать свой бодрый рост.

«Аналитики топливного рынка» рассказывают нам: это потому, что якобы правительство решило урезать вдвое перечисления нефтяникам в рамках «топливного демпфера» — когда казна платит им за то, что они не поднимают цены на горючее в России. И, мол, в качестве подготовки к этому событию как-то «сами собой» теперь поднимаются цены на моторное топливо «в опте». Алло, «аналитики»! Демпфер-то все еще платится, а оптовые цены с Нового года уже выросли более чем на 70% — где логика в ваших объяснениях?