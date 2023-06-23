Почему уже в июле бензин может подорожать до 100 рублей за литр

Для начала — об очередных рекордах на оптовом рынке топлива. С начала 2023 года цена бензина марки «Регуляр−92» на «Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже» выросла на умопомрачительные 76% — до 58 711 рублей за тонну. А бензин «Премиум−95» подорожал до 65 787 рублей за тонну — на 73%. Причем за июнь рост составил 10%. Для понимания переведем эти цифры в стоимость литра топлива: АИ−92 теперь оптом(!) стоит 44,5 рублей за литр, а АИ−95 — около 50 рублей за литр. Нынешние ценники на бензоколонках, например, Москвы: АИ−92 — около 48 рублей/литр, АИ−95 — около 55 рублей/литр.
Это лишь слегка выше ценников, которые мы видели на АЗС в январе 2023-го. Получается, что тогда торговцы топливом «наваривали» чуть ли не по 20 рублей с каждого проданного литра горючего, а теперь — менее 5 целковых. То есть «запас прочности» по выручке у них уже практически исчерпан, а оптовые цены и не думают останавливать свой бодрый рост.
«Аналитики топливного рынка» рассказывают нам: это потому, что якобы правительство решило урезать вдвое перечисления нефтяникам в рамках «топливного демпфера» — когда казна платит им за то, что они не поднимают цены на горючее в России. И, мол, в качестве подготовки к этому событию как-то «сами собой» теперь поднимаются цены на моторное топливо «в опте». Алло, «аналитики»! Демпфер-то все еще платится, а оптовые цены с Нового года уже выросли более чем на 70% — где логика в ваших объяснениях?
Логика тут в другом. Просто всем очень хочется денег — и нефтяным воротилам, и бюджету. Сейчас «в европах» розничная стоимость литра АИ−95 находится где-то на уровне 150—170 рублей за литр в зависимости от страны. Чувствуете разницу с ценниками наших АЗС? Да, напрямую в Евросоюз горючее из России не отправишь из-за санкций. Но через руки пары посредников — легко! А теперь подсчитайте сами, насколько выгоднее «толкать» бензин за рубеж по сравнению с внутрироссийским рынком. Никакой тут «демпфер» не поможет.
Во-первых, потому что сами нефтяники не упустят такой возможности поживиться и всегда найдут способ перенаправить свой товар с внутреннего рынка на зарубежные. Им плевать, что у нас тут создается дефицит, и цены устремляются вдогонку за европейскими. Во-вторых, властям тоже очень кстати перенаправление топлива за границу, поскольку сейчас казне каждая лишняя копеечка в радость. А если бы правительство по-настоящему хотело сдержать внутренние цены на моторное топливо, то давно бы уже «в ручном режиме» ввело заградительные экспортные пошлины на горючее.
Вместо этого власти хладнокровно наблюдают за ситуацией. По оценкам ряда экспертов, паритет цен на бензин в Европе и у нас может «устаканиться» примерно на уровне 100—110 рублей за литр АИ−95 на российских автозаправках. И это может случится уже вот-вот. Хоть завтра. Поскольку оптовые прайсы на бензин вплотную приблизились к розничным.