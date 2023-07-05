Здравствуй, «печник»: как на глаз определить качество дизельного топлива

Качественная заправка известного бренда, хорошо знакомое и давно проверенное место, уверенность в поставщике — ни разу не доводы для абсолютной веры. Все меняется, и, как показали последние пару-тройку лет, чрезвычайно быстро. Вчера можно было дивиться, а сегодня — отравиться. Верным остается лишь вековечное правило: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Кто, если не мы?

Доверяй, но проверяй, короче говоря. А как это сделать с дизельным топливом? На вкус? На запах? На глаз! Оказывается, есть довольно много «маячков», позволяющих избежать дорогостоящего и долгого ремонта двигателя (самого дорого, к слову, агрегата авто) из-за некачественной заправки. И все эти «маячки» видны невооруженным глазом. Отчего бы не взглянуть лишний раз? Хуже не будет.

Итак, качественное и свежее ДТ имеет голубовато-зеленоватый оттенок. Если вы по скидочке заехали на неизвестную заправочку, купившись на гремящие лозунги, а из пистолета полилось нечто коричневого оттенка, знакомьтесь, перед вами «печник» — печное топливо, не требующее уплаты акциза и поэтому куда более дешевое. Однако форсунки от такого «соседства» довольно быстро попрощаются с вами и отправятся на покой. Если в топливе есть даже минимальные следы некой коричневой жижы — горючее разбавлено «печником», чего так же лучше избегать.