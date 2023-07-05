Здравствуй, «печник»: как на глаз определить качество дизельного топлива

Качественная заправка известного бренда, хорошо знакомое и давно проверенное место, уверенность в поставщике — ни разу не доводы для абсолютной веры. Все меняется, и, как показали последние пару-тройку лет, чрезвычайно быстро. Вчера можно было дивиться, а сегодня — отравиться. Верным остается лишь вековечное правило: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Кто, если не мы?
Доверяй, но проверяй, короче говоря. А как это сделать с дизельным топливом? На вкус? На запах? На глаз! Оказывается, есть довольно много «маячков», позволяющих избежать дорогостоящего и долгого ремонта двигателя (самого дорого, к слову, агрегата авто) из-за некачественной заправки. И все эти «маячки» видны невооруженным глазом. Отчего бы не взглянуть лишний раз? Хуже не будет.
Итак, качественное и свежее ДТ имеет голубовато-зеленоватый оттенок. Если вы по скидочке заехали на неизвестную заправочку, купившись на гремящие лозунги, а из пистолета полилось нечто коричневого оттенка, знакомьтесь, перед вами «печник» — печное топливо, не требующее уплаты акциза и поэтому куда более дешевое. Однако форсунки от такого «соседства» довольно быстро попрощаются с вами и отправятся на покой. Если в топливе есть даже минимальные следы некой коричневой жижы — горючее разбавлено «печником», чего так же лучше избегать.
Соляра красного цвета говорит о нарушениях при хранении или транспортировке. Старая техника такую субстанцию переварит, а вот новая-современная уже нет. Мотор быстро попросится на ремонт, причем каких-то особых нагрузок для этого не потребуется. Надрывная работа двигателя, малая мощность, смрад из трубы — следы заправки именно таким топливом. Вполне возможно, что самых тяжелых последствий удастся избежать, однако лучше силовому агрегату от такого питания точно не будет.
В крупных городах и на сетевых заправках вероятность встретить вышеописанные фальшаки все реже, за данный раздел сферы обслуживания крепко взялись в последние годы, государство не чурается выставлять огромные штрафов махинаторам. А вот на мелких монобрендовых АЗС в регионах такое топливо все еще можно встретить. Лучший вариант — не рисковать. Но когда выбора нет, стоит все же «подложить соломки» и лишний раз перепроверить. Развоздушенная топливная система и эвакуатор — недешевые удовольствия, но переборка мотора — дороже.