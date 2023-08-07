110 рублей за доллар: когда остановится рост цен на бензин

Сейчас оптовые цены на топливо на «Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже» (СпбМТСБ) слегка отступили от июльских максимумов. Но это не значит, что оно не будет дорожать на АЗС. И дело тут не только в хитроумных макроэкономических механизмах, от которых, как нам объясняют «аналитики», якобы зависит весь этот рынок в России. Существует, на первый взгляд, совершенно оторванный от «нефтянки» экономический маркер, позволяющий с большой долей достоверности прогнозировать будущие рублевые циферки на счетчиках заправочных колонок.

Сколько у нас ни говорилось об отказе от «токсичных» валют доллара и евро, а по-прежнему крайне много в нашей повседневной жизни так или иначе связано с курсами этих валют к рублю. Рассмотрим эту поразительную зависимость на примере стоимости бензина АИ−92.

Дотошный наблюдатель вспомнит, что минувшей весной, когда за американскую валюту давали 76—78 рублей, АИ−92 стоил на АЗС примерно 42−43 рубля за литр. Позднее доллар подорожал до 90 рублей (примерно на 15%), а розничная цена этой марки моторного топлива параллельно увеличилась примерно на тот же процент. И сейчас мы «наслаждаемся» его прайсом в районе 49—50 рублей за литр. Причем вне всякой связи с результатами торгов на СпбМТСБ. Волшебство или шарлатанство? Скорее, ни то, ни другое. Ведь простому обывателю не положено знать о тихих междусобойных договоренностях правительственных чиновников и крупных нефтяных компаний.