110 рублей за доллар: когда остановится рост цен на бензин

Сейчас оптовые цены на топливо на «Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже» (СпбМТСБ) слегка отступили от июльских максимумов. Но это не значит, что оно не будет дорожать на АЗС. И дело тут не только в хитроумных макроэкономических механизмах, от которых, как нам объясняют «аналитики», якобы зависит весь этот рынок в России. Существует, на первый взгляд, совершенно оторванный от «нефтянки» экономический маркер, позволяющий с большой долей достоверности прогнозировать будущие рублевые циферки на счетчиках заправочных колонок.
Сколько у нас ни говорилось об отказе от «токсичных» валют доллара и евро, а по-прежнему крайне много в нашей повседневной жизни так или иначе связано с курсами этих валют к рублю. Рассмотрим эту поразительную зависимость на примере стоимости бензина АИ−92.
Дотошный наблюдатель вспомнит, что минувшей весной, когда за американскую валюту давали 76—78 рублей, АИ−92 стоил на АЗС примерно 42−43 рубля за литр. Позднее доллар подорожал до 90 рублей (примерно на 15%), а розничная цена этой марки моторного топлива параллельно увеличилась примерно на тот же процент. И сейчас мы «наслаждаемся» его прайсом в районе 49—50 рублей за литр. Причем вне всякой связи с результатами торгов на СпбМТСБ. Волшебство или шарлатанство? Скорее, ни то, ни другое. Ведь простому обывателю не положено знать о тихих междусобойных договоренностях правительственных чиновников и крупных нефтяных компаний.
Куча экономистов сходится на том, что этим летом рубль сознательно обрушили Минфин и Центробанк — ради сиюминутной выгоды повышения рублевых (но не реальных валютных) доходов российского бюджета от экспорта углеводородов. Хотя названные ведомства имели все возможности не допустить такого развития событий. Например, весной 2022-го, когда на нас обрушились санкции и капиталы побежали за рубеж, тот же ЦБ и Минфин мгновенно обязали экспортеров возвращать валютную выручку в страну. И все сработало: рубль не обвалился и даже мощно усилился до 60 за доллар.
А сегодня в обоих министерствах разводят ручками, строя из себя девочек-припевочек, неспособных противостоять якобы всесильному валютному рынку, рассказывая нам байки про импортно-экспортный валютный дисбаланс. С таким подходом финансовых властей страны курс вот-вот «пробьет» отметку в 100 рублей и отправится в район 110 целковых за доллар. По некоторым оценкам, на этом уровне формальные объемы поступлений «нефтерублей» в бюджет РФ должны удовлетворить российские монетарные власти. Наблюдать такую картину мы вполне сможем уже в сентябре. При этом рубль подешевеет на 22% к текущим показателям.
Следовательно, и бензин в рознице, скорее всего, незаметно, исподволь, подорожает на аналогичные проценты. Что будет соответствовать уровню порядка 60 рублей за литр АИ−92. Благодарить за такой подарочек можно будет «красавчиков» и «красавиц» из Минфина и Центробанка. У них-то уж наверняка нет и не будет абсолютно никаких проблем с деньгами на заправку как личных, так и служебных иномарок.