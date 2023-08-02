Мертвому припарка: власти лениво пытаются остановить рост цен на бензин

Правительство разослало нефтяным компаниям требование нарастить объемы моторного топлива, реализуемые через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СпбМТСБ). Норматив увеличен на 1% от всего выпускаемого каждым НПЗ горючего. А минимальная доля, которую каждая фирма, производящая топливо, должна отправлять на биржу подросла с 12% до 13% для бензина и с 8,5% до 9,5% — для дизтоплива.

Это распоряжение касается всех организаций, получающих выплаты от государства в рамках так называемого «топливного демпфера». Он сводится к формуле «дотации в обмен на неповышение розничных цен на АЗС». Между тем, стоимость горючки на отечественных бензоколонках неудержимо растет на протяжении последних месяцев, двигаясь вслед за оптовыми ценами на СпбМТСБ.

Власти считают, что приказное увеличение предложения на бирже удовлетворит повышенный спрос на бензин и охладит цены. Это могло сработать, если бы закупаемые на СпбМТСБ нефтепродукты потом реализовывались исключительно на российских АЗС. Истинная же причина превышенного спроса на бензин связана не с ними, а с вывозом (в нарушение правил) «биржевого» горючего за рубеж, где цены на такой товар гораздо выше.

Судя по открытой информации, с этим-то процессом власти бороться даже не пытаются. А потому увеличение норм продажи моторного топлива на бирже разгон розничных цен на российских АЗС остановить не сможет.