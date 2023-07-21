До каких пор в России будет дорожать бензин

Нам уже давно не нужно объяснять, почему вне зависимости от мировой конъюнктуры нефтяных цен автомобильное топливо в России только дорожает. Складывается ощущение, что мы не одна из крупнейших нефтедобывающих держав, а маленькое искусственное островное образование с внешним управлением экономикой.

Стоимость нефти падает — кричи караул: дефицит бюджета, инфляция и рост цен в магазинах и на АЗС. Цена на нефть растет — снова здорово. Кто будет продавать нефтепродукты внутри страны за дешево, когда самое время отправить дорогостоящее сырье за кордон? Потребитель всегда в минусе, чтобы ни произошло.

Нам говорили про привязку цены топлива к курсу рубля. Но и тут мимо. Рубль падал, бензин пусть медленно, но дорожал. Рубль укрепили, бензину все равно. Прет вверх. Теперь опять инфляцию объявили, стоимость иных основных валют выкатилась за сто рублей, а на топливной бирже и заправках отреагировали… Правильно: все тем же ростом цен, который теперь еще проще объяснить обывателю. Что же это такое? Выходит, что в любой непонятной ситуации рисуй новый, более внушительный, ценник на бензин?