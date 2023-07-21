До каких пор в России будет дорожать бензин

Нам уже давно не нужно объяснять, почему вне зависимости от мировой конъюнктуры нефтяных цен автомобильное топливо в России только дорожает. Складывается ощущение, что мы не одна из крупнейших нефтедобывающих держав, а маленькое искусственное островное образование с внешним управлением экономикой.
Стоимость нефти падает — кричи караул: дефицит бюджета, инфляция и рост цен в магазинах и на АЗС. Цена на нефть растет — снова здорово. Кто будет продавать нефтепродукты внутри страны за дешево, когда самое время отправить дорогостоящее сырье за кордон? Потребитель всегда в минусе, чтобы ни произошло.
Нам говорили про привязку цены топлива к курсу рубля. Но и тут мимо. Рубль падал, бензин пусть медленно, но дорожал. Рубль укрепили, бензину все равно. Прет вверх. Теперь опять инфляцию объявили, стоимость иных основных валют выкатилась за сто рублей, а на топливной бирже и заправках отреагировали… Правильно: все тем же ростом цен, который теперь еще проще объяснить обывателю. Что же это такое? Выходит, что в любой непонятной ситуации рисуй новый, более внушительный, ценник на бензин?
Интенсификация роста стоимости топлива в последние недели занимает много места на полосах пишущей об экономике прессы. Но все ведущие эксперты от нефтянки недоумевают: и ФАС, и Минэнерго вроде все делают правильно, но никак не могут найти верные рычаги давления на нефтяников. В итоге биржевая стоимость горючки ставит рекорды каждый день. А розничная цена бензина подтягивается и уже обгоняет инфляцию.
Цена бензина на бирже обновила прежние скоростные максимумы. Так, топливо марки АИ−92 выросло в цене за день на 1,84% и впервые поднялось выше 62 тыс. руб. за тонну. АИ−95 тоже установил рекорд, за день подорожав на 1,32%, до 68,141 тыс. руб. за тонну. И на днях вице-премьер РФ Александр Новак по итогам специального заседания заявил, что правительство не допустит ситуации, когда аппетиты розничных торговцев топливом обгоняли рост биржевых цен:
– Для нас конечным результатом является, чтобы для потребителей на заправках цены не росли выше инфляции. Сейчас мы строго следим, и эта ситуация ровная, то есть цены не растут, — говорит чиновник.
Не знаем, где он это взял, но эксперты единодушно сходятся в том, что рост ценников на АЗС давно превышает накопленную инфляцию. По данным Росстата, только в июне цены на заправках выросли на 3,6% при инфляции 3,15%. Согласно все тому же Росстату, средние потребительские цены на бензин за последнюю неделю поднялись на 27 копеек (АИ−92 — 48,88 ₽ за литр, АИ−95 — 53,36 ₽).
При этом розничная стоимость топлива на заправках растет все еще медленнее, чем на бирже. Из-за чего независимые АЗС, те, что закупают топливо у НПЗ, копят убытки. И пока вопрос, когда они их предъявят потребителю, пытаясь возместить упущенную ранее прибыль. Наверное, когда в экономике все устаканится и начнется рост, инфляции не будет. А мы вновь станем гадать, почему бензин дорожает.
Впрочем, в Минэнерго уверены, что даже при нынешнем росте цен в розничном сегменте сохраняется маржа, позволяющая удерживать цены на АЗС в рамках инфляции. Но при этом настоятельно рекомендовали нефтяным компаниям сократить экспорт и увеличить отгрузки на внутренний рынок. Однако биржевые рекорды говорят о том, что рекомендации чиновников не выполняются. И по данным издания «Коммерсант», 19 июля на биржевом комитете ФАС уже в жесткой форме призвал нефтяников увеличить производство бензина.
Видимо, нынешний стремительный рост цен на бирже связан с массовыми профилактическими ремонтами, которыми занимались НПЗ. Предполагалось, что с июня цены на топливо слегка «оттаят», объемы-то восстановились. Но ослабление рубля и, как следствие, рост нефтяных котировок не позволили ослабнуть удавке на шее покупателя.
Словно учуяв неладное, Александр Новак буквально на днях обращался к представителям отрасли с просьбой «не извлекать сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям». В подкрепление этого правительство решило сократить выплаты по демпферному механизму, призванному сдерживать цены. Их снизят на четверть: с 103,5 до 78,6 млрд. руб. в месячном выражении.
Но какой смысл в призывах и словесных пассажах, когда общее довольно шаткое положение дел в экономике диктует свои объективные законы? Ранее власти тоже призвали нефтяников пощадить нас и торговать на внутреннем рынке бензином даже в ущерб себе, дожидаясь благоприятной конъюнктуры для возмещения потерь. И что из этого вышло?
Если верить чиновникам, уже на следующей неделе Правительство РФ сделает ряд предложений по стабилизации цен на топливо. «Будут конкретные предложения, мы их озвучим», — заявил Новак ТАСС. Он добавил, что меры коснутся именно оптового рынка бензина. Кабмин не станет возвращаться к практике введения заградительных пошлин на бензин для стабилизации ситуации на рынке. Обсуждается только квотирование экспорта.
Словом, дело плохо — похоже, топливный рынок пошел в разнос, биржевики и розница, обгоняя инфляцию, играют в догонялки друг с другом, а мы готовим денежки. Просвета пока не видно. Уже сегодня ясно, что даже случись какая-никакая стабильность, цены на топливо еще будут ползти вверх по инерции, добирая упущенную ранее прибыль. А дальше, дальше наверняка возникнут новые турбулентности.