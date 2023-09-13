Как торговцы бензином нагло подставляют Президента РФ Владимира Путина

Биржевые цены на моторное топливо продолжают бить все исторические рекорды. Сегодня на Cанкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) бензин АИ−95 подорожал до без малого 76 000 рублей за тонну (56,7 рублей за литр), АИ−92 — до 68 500 (51 рубль за литр), а дизтопливо добралось до отметки более 72 000 ₽ (55,4 рубля за литр). Через некоторое время последствия этого витка непрерывного подорожания доберутся и до АЗС.
Любопытно, что только вчера, выступая на Восточном экономическом форуме, Президент России Владимир Путин признал: «Были приняты соответствующие решения, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка, потом эти механизмы были отменены. Ну, правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть».
– Правительство этим занимается. Инструменты известны, договоренности есть, надеюсь, что это отразится на реальном положении дел, — таким образом успокоил он общественность, озабоченную продолжающимся галлопированием стоимости топлива.
Слушатели поняли: власти вплотную занялись глушением тренда на стремительное удорожание горючего в стране. Но уже следующий день наглядно показал: слова главы государства — это одно, а топливному бизнесу на них — «ничего личного».
Биржевая торговля никак не отреагировала ни на некие договоренности, о которых упоминал лидер нации, ни на скрытые от глаз простых смертных «занятия» правительства. Путин абсолютно прав: механизмы приведения в чувство топливных цен действительно всем известны. Но фишка в том, что ими никто не желает пользоваться.
Некоторые эксперты в последнее время усиленно «разгоняют» в соцсетях и телеграм-каналах версию от том, что рост цен на бензин и дизтопливо провоцируют некие «серые» компании-экспортеры, скупающие его на СпбМТСБ. На самом же деле поток бензина и дизтоплива, вывозимого за рубеж самими отечественными нефтяными компаниями в обход биржевых механизмов, куда мощнее: ведь на питерской площадке продается не более 9% выпускаемого российскими НПЗ горючего.
Другие аналитики объясняют подорожание топлива в нашей стране тем, что его цена в России «привязана» к мировым долларовым котировкам. Однако статистика свидетельствует: с начала текущего года на зарубежных оптовых площадках бензин, например, подорожал примерно на 35%. А на российской бирже он вырос в цене на все 80%! Где логика, спрашивается? Да нет тут никакой логики!
Просто отечественные нефтяные воротилы беззастенчиво задирают внутренние цены на горючее ради увеличения своих доходов. Параллельно выдумывая всякие заумные «объективные» объяснения происходящему. И плевать им на слова Путина! Как говорится: «а Васька слушает, да ест!»