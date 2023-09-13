Как торговцы бензином нагло подставляют Президента РФ Владимира Путина

Биржевые цены на моторное топливо продолжают бить все исторические рекорды. Сегодня на Cанкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) бензин АИ−95 подорожал до без малого 76 000 рублей за тонну (56,7 рублей за литр), АИ−92 — до 68 500 (51 рубль за литр), а дизтопливо добралось до отметки более 72 000 ₽ (55,4 рубля за литр). Через некоторое время последствия этого витка непрерывного подорожания доберутся и до АЗС.

Любопытно, что только вчера, выступая на Восточном экономическом форуме, Президент России Владимир Путин признал: «Были приняты соответствующие решения, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка, потом эти механизмы были отменены. Ну, правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть».

– Правительство этим занимается. Инструменты известны, договоренности есть, надеюсь, что это отразится на реальном положении дел, — таким образом успокоил он общественность, озабоченную продолжающимся галлопированием стоимости топлива.

Слушатели поняли: власти вплотную занялись глушением тренда на стремительное удорожание горючего в стране. Но уже следующий день наглядно показал: слова главы государства — это одно, а топливному бизнесу на них — «ничего личного».