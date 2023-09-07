США рулят: почему цены на бензин продолжат бурный рост

Нечто вроде панических ноток внезапно прорвалось в заявлениях некоторых высших российских чиновников по поводу цен на моторное топливо и ситуации на этом рынке вообще. В риторике министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, например.

– Неделю назад у нас речь шла о том, что нужны ГСМ по сниженной цене, потому что сильно выросла их стоимость. Сейчас же речь идет вообще о другом. Потому что у нас проблема именно уже с наличием топлива! Сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа, — заявил он в Госдуме.

А на бирже тем временем оптовые цены день за днем бьют абсолютные рекорды. АИ−95 добрался до уровня 76 500 рублей за тонну, АИ−92 — до 65 500, а дизтопливо до 68 500. С начала лета в опте горючее подорожало на 22%, а на АЗС более чем на 7%. До последнего времени власти как-то не особо переживали по этому поводу. Только в начале сентября пошли разговоры о том, что правительство собирается ограничить свободный доступ к экспорту бензина и дизеля, отключив от него компании-посредники.

Такая мера вроде как должна уменьшить биржевой спрос на нефтепродукты и остановить рост цен. Специалисты отрасли сомневаются в эффективности этого шага. Поскольку объем «серого» экспорта из России на мировые рынки относительно мал.