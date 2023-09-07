США рулят: почему цены на бензин продолжат бурный рост

Нечто вроде панических ноток внезапно прорвалось в заявлениях некоторых высших российских чиновников по поводу цен на моторное топливо и ситуации на этом рынке вообще. В риторике министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, например.
– Неделю назад у нас речь шла о том, что нужны ГСМ по сниженной цене, потому что сильно выросла их стоимость. Сейчас же речь идет вообще о другом. Потому что у нас проблема именно уже с наличием топлива! Сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа, — заявил он в Госдуме.
А на бирже тем временем оптовые цены день за днем бьют абсолютные рекорды. АИ−95 добрался до уровня 76 500 рублей за тонну, АИ−92 — до 65 500, а дизтопливо до 68 500. С начала лета в опте горючее подорожало на 22%, а на АЗС более чем на 7%. До последнего времени власти как-то не особо переживали по этому поводу. Только в начале сентября пошли разговоры о том, что правительство собирается ограничить свободный доступ к экспорту бензина и дизеля, отключив от него компании-посредники.
Такая мера вроде как должна уменьшить биржевой спрос на нефтепродукты и остановить рост цен. Специалисты отрасли сомневаются в эффективности этого шага. Поскольку объем «серого» экспорта из России на мировые рынки относительно мал.
− Причина происходящего на российском топливном рынке не в серых эспортерах, не в ремонтирующихся НПЗ и не в логистических проблемах, вызывающих перебои с горючим у фермеров. Корень зла — в самой существующей у нас системе. Российский рынок горючего более чем либеральный. Никто не запрещает нефтяной компании устанавливать такие цены на бензин, какие она хочет. А они у нас традиционно привязаны к международному рынку. Все маркеры и котировки — в богопротивных (с некоторых пор) долларах. У них цены растут — наши сразу же за ними следуют, — объясняет эксперт топливного рынка Вячеслав Мищенко, — Чтобы не охать по поводу ситуаций вроде той, которую мы сейчас переживаем, следует (давно следовало бы!) «отвязать» внутрироссийское ценообразование от международного, — считает он.
Заметим, что наблюдающийся сейчас лихорадочный рост цен на горючее в России стал следствием, в том числе, и санкционного давления, организованного Западом. К чему-то подобному оказалась готова российская финансовая система. С 2014-го года ее соответствующим образом модифицировали и она сейчас прекрасно себя чувствует.
А топливную отрасль никто и не подумал переформатировать в подобном ключе. Хотя нет: какой-то безвестный чиновник где-то в недрах Правительства России может быть что-то на эту тему и обмозговал. Но ни в какие практические дела сей мыслительный процесс не вылился. Видимо, излишне понадеялись на механизм «топливного демпфера». Но как показали события 2023-го года, он оказался лишь формализацией предыдущих кулуарных договоренностей правительства и нефтяников: мы вам обеспечиваем компенсацию роста цен на внешних рынках, а вы не разгоняете российские прайсы на бензин и ДТ.
Что мы увидели в этом году? «Демпферных» денег оказалось недостаточно и участники рынка занялись планомерным повышением своих заработков. Они нарастили вывоз нефтепродуктов за рубеж, что спровоцировало рост цен на внутреннем рынке — на 75% с начала 2023-го. Почему у нас принято кричать про «закручивание гаек» в России? Про зарегулированность экономики и прочую ерунду?
Какие, к черту, «гайки»? Да у нас самая либеральная экономика в мире: производители устанавливают цены на топливо с привязкой к экспортной альтернативе (в условиях санкций, на минуточку!) и никто им не смеет мешать. Регуляторы лишь ограничиваются публичным выражением озабоченности, не более. Практически идеальные условия для ведения бизнеса!
− Мы меняем правила игры на мировой арене, мы карту мира меняем в своих национальных интересах, но при этом продолжаем зависеть от экономик недружественных стран! Может, пора уже что-то еще поменять? Нас «выпиливают» из долларовой экономической системы. Хорошо, но тогда зачем мы продолжаем цепляться за нее? Надо создавать собственную, отвязанную от долларовой, систему ценообразования на отечественном рынке нефти и нефтепродуков. И постепенно подключать к ней соседние и дружественные страны. Только создав собственный рынок с собственными правилами, можно защититься от спровоцированных внешними факторами скачков на нем, — уверен г-н Мищенко.
Это, конечно, прекрасно. Все кому следует в курсе того, что и как нужно делать, дабы автовладельцы регулярно не возмущались необъяснимыми с точки зрения логики взлетами цен на АЗС, а аграрии каждую весну-осень не выли из-за дефицита топлива. И при этом ситуация не меняется десятилетиями. Даже в критических для экономики страны условиях санкций и СВО!
Вывод из этого может быть единственный: нужна политическая воля реформировать топливную отрасль так, как того требуют новые условия. Поскольку у ее «игроков» недостает смелости и желания рискнуть активами и накопленными на счетах долларами и евро. Их вполне устраивает привычная рыночная парадигма, сложившаяся еще в конце 90-х. Поэтому пока те, кто должен принимать решения, не перестанут ждать, когда жизнь вернется к состоянию «до СВО», мы так и продолжим регулярно наблюдать скачки цен на внутреннем российском рынке, увы.