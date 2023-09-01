О каких серьезных технических проблемах предупреждают «отстрелы» заправочного пистолета на АЗС

Мало кому из автомобилистов нравится при каждом посещении АЗС непрерывно регулировать «на кончиках пальцев» толщину струйки, неспешно текущей из пистолета в бак, потому что нормальный напор сразу же останавливает заправку. Но люди иной раз мирятся с этим, списывая происходящее на особенности конструкции заправочной горловины своего авто или индивидуальные причуды бензоколонки, на которой привыкли приобретать топливо.

Между тем, «отстрелы» пистолета свидетельствуют о ряде возможных проблем с системой питания мотора. Например, о высокой вероятности засора тонюсенькой трубочки вентиляции бензобака. Она проходит обычно рядом с его горловиной и служит для того, чтобы в баке не скапливались пары топлива. И вообще — чтобы давление внутри него не сильно отличалось от атмосферного. Если вентиляция забита, в ходе заправки вытесняемый заливаемым топливом воздух вынужден идти не через нее, а по горловине, прямо навстречу потоку горючего из пистолета. Из-за чего датчик топливораздаточной колонки останавливает подачу, считая, что бензину (или дизтопливу) уже некуда литься.

Забитая вентиляция бензобака не только способствует накоплению внутри него паров. В холодное время года, скажем, они не особо-то и образуются. Зато в процессе откачки горючего в цилиндры мотора в емкости постепенно появляется все больше свободного объема. То есть создается своего рода камера пониженного давления.