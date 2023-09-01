О каких серьезных технических проблемах предупреждают «отстрелы» заправочного пистолета на АЗС

Мало кому из автомобилистов нравится при каждом посещении АЗС непрерывно регулировать «на кончиках пальцев» толщину струйки, неспешно текущей из пистолета в бак, потому что нормальный напор сразу же останавливает заправку. Но люди иной раз мирятся с этим, списывая происходящее на особенности конструкции заправочной горловины своего авто или индивидуальные причуды бензоколонки, на которой привыкли приобретать топливо.
Между тем, «отстрелы» пистолета свидетельствуют о ряде возможных проблем с системой питания мотора. Например, о высокой вероятности засора тонюсенькой трубочки вентиляции бензобака. Она проходит обычно рядом с его горловиной и служит для того, чтобы в баке не скапливались пары топлива. И вообще — чтобы давление внутри него не сильно отличалось от атмосферного. Если вентиляция забита, в ходе заправки вытесняемый заливаемым топливом воздух вынужден идти не через нее, а по горловине, прямо навстречу потоку горючего из пистолета. Из-за чего датчик топливораздаточной колонки останавливает подачу, считая, что бензину (или дизтопливу) уже некуда литься.
Забитая вентиляция бензобака не только способствует накоплению внутри него паров. В холодное время года, скажем, они не особо-то и образуются. Зато в процессе откачки горючего в цилиндры мотора в емкости постепенно появляется все больше свободного объема. То есть создается своего рода камера пониженного давления.
Этот эффект особенно заметен, когда горючее сработалось от отметки «под горлышко» до состояния «почти пусто». Такой «вакуум» работает против усилий бензонасоса, сопротивляясь подаче топлива в двигатель. Из-за этого иной раз случаются серьезные перебои в его работе, объяснить которые не могут даже опытные ремонтники. Особенно вероятен подобного рода сценарий при засорении угольного адсорбера в системе вентиляции бензобака. На старых машинах корпус этого устройства может разрушиться (из-за коррозии, к примеру). После чего его содержимое полностью «законопачивает» систему.
В баке каждой машины есть специальный механический клапан, который предотвращает разлив горючего при опрокидывании ТС. Иной раз после долгого простоя авто он теряет подвижность. Это мешает нормальной заправке. Однако гораздо опаснее то, что в случае аварии дефектный клапан не остановит разлив топлива из бака. Что, скорее всего, приведет к пожару и тяжелым последствиям.
Таким образом, систематические «отстрелы» заправочного пистолета являются сигналом для автовладельца: как можно скорее обратись к сервисменам и устрани причину!