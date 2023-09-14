Украинские войска могут снабдить тысячами «бронединозавров»

Итогом бесчисленных атак моторизованных частей ВСУ на позиции российских войск стало фееричное количество горелой «брони», доставшейся украинцам от армии СССР и поставленной им странами НАТО. Чтобы «хохлу» и дальше было на чем разбивать свой лоб об оборону россиян, требуются новые массовые поставки. Но запасы военной техники не бездонны даже у США, которые, кстати, не торопятся с отправкой своих танков Abrams М1 Украине. И их понять можно: производство таких боевых машин было свернуто много лет назад. Все что есть — запасы на складах, и профукать невосполнимое имущество не хочется.

На батальоны и полки германских Leopard 2 тоже надежды немного. Их выпуск ограничен 50 штуками в год. А только за прошедшее лето в полях Украины нашли свой конец сотни бронированных боевых машин. Но, похоже, способ продлить «мясорубку» украинского контрнаступления найден.

Косвенно об этом говорит материал, опубликованный на японском портале Yahoo. Его суть следующая: у НАТО на складах полно совсем уж замшелой бронетехники, которую можно «сплавить» хохлам. У нее два главных достоинства: она есть, и ее не жалко.