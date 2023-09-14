Украинские войска могут снабдить тысячами «бронединозавров»

Итогом бесчисленных атак моторизованных частей ВСУ на позиции российских войск стало фееричное количество горелой «брони», доставшейся украинцам от армии СССР и поставленной им странами НАТО. Чтобы «хохлу» и дальше было на чем разбивать свой лоб об оборону россиян, требуются новые массовые поставки. Но запасы военной техники не бездонны даже у США, которые, кстати, не торопятся с отправкой своих танков Abrams М1 Украине. И их понять можно: производство таких боевых машин было свернуто много лет назад. Все что есть — запасы на складах, и профукать невосполнимое имущество не хочется.
На батальоны и полки германских Leopard 2 тоже надежды немного. Их выпуск ограничен 50 штуками в год. А только за прошедшее лето в полях Украины нашли свой конец сотни бронированных боевых машин. Но, похоже, способ продлить «мясорубку» украинского контрнаступления найден.
Косвенно об этом говорит материал, опубликованный на японском портале Yahoo. Его суть следующая: у НАТО на складах полно совсем уж замшелой бронетехники, которую можно «сплавить» хохлам. У нее два главных достоинства: она есть, и ее не жалко.
В первую очередь упоминается предшественник Abrams — американский танк М60, который выведен в «отставку» в начале 90-х годов прошлого века. Их на складах пылится порядка 15 000! Для отправки на украинскую землю, как выясняется, может сгодиться даже еще большая бронедревность — танк M48 Patton, герой вьетнамской компании. Эту технику списали аж в 60-х. Зато, считает автор материала, таких бронемашин в общей сложности выпустили порядка 12 000, и некоторые из них до сих пор служат в армиях мира.
И ерунда, что они вооружены малоэффективной по нынешним временам пушкой калибра 105 мм и крайне слабо защищены по сравнению с любым современным российским танком. Не беда, говорится в материале: на Украине танковые дуэли редкость. Чаще всего их используют там для огневой поддержки пехоты и разрушения укреплений. Тысячи стальных американских «старичков» прекрасно справились бы с такой задачей. С этой точки зрения для отправки на Украину сгодятся и ранние модификации (первого и второго поколения) израильского основного танка Merkava. На безрыбье и рак — рыба, считает автор заметки.
А для форсирования Днепра, по его мысли, США должны передать Украине свои бронированные амфибии AAV7. Их на вооружении американской морской пехоты насчитывается порядка 1200 единиц. Любопытно, но этот «старикан» находится в строю уже почти полвека, а списывать его не планируют до 2030−2035 годов.
И про борьбу с надоедливыми российскими беспилотниками, которые кошмарят тыловые склады, ремонтные предприятия и места расположения солдат ВСУ, не забыли. Предлагается поскрести по сусекам, отремонтировать и отправить в последний и решительный зенитку M163 VADS на базе гусеничного бронетранспортера M113. На вооружении такого комплекса стоит шестиствольный роторный автомат M61 Vulcan калибра 20 мм. Этот монстр по части скорострельности тоже успел поучаствовать в войне США против Вьетнама.
Такие машины на данный момент, может быть, сохранились разве что на каких-нибудь складах в США да на вооружении стран-союзников американцев. В свое время их списали за бессилие перед реактивными самолетами. Но с развитием беспилотной боевой авиации у концепции M163 VADS появился шанс на возрождение. И Украина может стать полем новой битвы для этого ветерана Вьетнама.