Лебединая песня Bradley: СВО станет «дембельским аккордом» для американской БМП

Жизнь доказала, что Bradley горят «на украинщине» ничем не хуже и не лучше чем любые другие БМП, включая старые советские. От противотанковых ракет, дронов-камикадзе и притаившихся в земле мин этот класс бронетехники страдает катастрофически.

Заметим, что последние пара недель стали для украинских бронемашин особенно горячими (в самом прямом смысле) в окрестностях бывшего украинского села Работино. Теперь там лишь руины, воронки от взрывов и кучи искореженного железа. По самым-самым скромным оценкам, лишь на основе железобетонно-объективно подтвержденных данных, ВСУ потеряли здесь не менее 120 единиц различной «брони». В реальности — явно намного больше. И среди них, разумеется, хватает и Bradley. Характерно, что американцев такая антиреклама их техники нисколько не смущает.

Надо полагать, они более чем здраво оценивают возможности своей БМП в современных условиях. Вслух об этом, разумеется, никто не говорит, но по нынешним меркам Bradley — древнее барахло. Достаточно вспомнить, что их выпуск полностью прекращен еще в 1995 году. С тех пор они лишь подвергались многочисленным модернизациям, потенциал которых на данный момент исчерпан. Сейчас Пентагон активно развивает программу замены Bradley. Дело находится на стадии создания первых рабочих образцов. За проект борются два производителя — General Dynamics и American Rheinmetall. Даже поверхностное знакомство с концепцией, которую каждый из них планирует воплотить в металле, говорит о том, что платформа Bradley списана со счетов полностью.