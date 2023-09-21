Правительство ударило по ценам на АЗС запретом на экспорт бензина

Вот и приехали: Россия, один из главных мировых экспортеров нефтепродуктов, фактически объявила о прекращении этой деятельности. Премьер Михаил Мишустин 21 сентября подписал соответствующее постановление. Впервые в истории. Оно вступит в силу с момент опубликования, то есть, по-видимому, в ближайшие дни. Нет сомнений, что причиной такого решения стало неумолимое и стремительное подорожание моторного топлива по всей стране, сопровождающееся самым настоящим дефицитом горючего — оно просто пропало на многих АЗС.
Пока все это ценовое безобразие несколько месяцев прорастало пышным цветом на Санкт-Петербургской бирже и АЗС, чиновники правительства, ответственные за «нефтянку» и энергетику России, лишь изредка флегматично сообщали общественности о неких принимаемых ими мерах. Которые никак не влияли на происходящее — отчаянный, «как в последний раз», вывоз за рубеж дизельного топлива и бензина, предназначенного для реализации внутри страны.
«Экспортная альтернатива» ценообразования на рынке горючего и обвалившийся курс рубля сделали отправку нефтепродуктов за границу фантастически выгодной. Судя по всему, властям стало окончательно ясно: в существующих условиях нет действенных механизмов, позволяющих сбалансировать интересы российских потребителей и желание отечественных «игроков топливного рынка» заработать шальные деньги на зарубежных поставках.
Правительство было вынуждено «дернуть стоп-кран», чтобы все это остановить. В ручном, как это принято сейчас говорить, режиме. Чтобы топливо перестало течь широкой рекой за рубеж, а наполнило пересыхающие «ручейки» внутрироссийских поставок.
— В качестве временной меры запрет на экспорт нефтепродуктов вполне оправдан. Но надолго его останавливать нельзя. Полагаю, что его ввели не менее чем на месяц. Поскольку лишь на таком отрезке можно адекватно оценить результаты подобного решения. Снимать запрет также будут «в ручном режиме», мониторя ситуацию на рынке. В любом случае, это — купирование симптомов. Существование практически ничем не ограниченной «экспортной альтернативы» для участников российского рынка нефтепродуктов в условиях мощнейшего санкционного давления Запада делает неизбежными кризисы, подобные текущему. Поэтому сейчас у нас практически нет уже иного выхода, кроме как создавать национальную систему ценообразования на нефтяном рынке. С организацией отечественного механизма биржевых котировок, при увязке с фискальным законодательством и прочими сопутствующими вещами. Иначе — никак, — считает эксперт топливного рынка Вячеслав Мищенко.
А пока нам остается лишь наблюдать за эффектом от срабатывания «топливного стоп-крана». Не удивимся, кстати, если в ближайшее время он отзовется взлетом мировых цен на нефтепродукты. От которого взвоют и Европа, и США, и Азия… И все будут «благодарить» за это российскую «нефтянку».