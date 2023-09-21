Правительство ударило по ценам на АЗС запретом на экспорт бензина

Вот и приехали: Россия, один из главных мировых экспортеров нефтепродуктов, фактически объявила о прекращении этой деятельности. Премьер Михаил Мишустин 21 сентября подписал соответствующее постановление. Впервые в истории. Оно вступит в силу с момент опубликования, то есть, по-видимому, в ближайшие дни. Нет сомнений, что причиной такого решения стало неумолимое и стремительное подорожание моторного топлива по всей стране, сопровождающееся самым настоящим дефицитом горючего — оно просто пропало на многих АЗС.

Пока все это ценовое безобразие несколько месяцев прорастало пышным цветом на Санкт-Петербургской бирже и АЗС, чиновники правительства, ответственные за «нефтянку» и энергетику России, лишь изредка флегматично сообщали общественности о неких принимаемых ими мерах. Которые никак не влияли на происходящее — отчаянный, «как в последний раз», вывоз за рубеж дизельного топлива и бензина, предназначенного для реализации внутри страны.

«Экспортная альтернатива» ценообразования на рынке горючего и обвалившийся курс рубля сделали отправку нефтепродуктов за границу фантастически выгодной. Судя по всему, властям стало окончательно ясно: в существующих условиях нет действенных механизмов, позволяющих сбалансировать интересы российских потребителей и желание отечественных «игроков топливного рынка» заработать шальные деньги на зарубежных поставках.