Те же яйца, только в профиль: почему бензин в России не подешевеет

Литр АИ−95 за 57 «деревянных», а дизель почти по 67 ₽/л на бензоколонке — уже реальность. Более того, даже на многих столичных АЗС тяжелое топливо периодически пропадает. Причем конца дефициту-подорожанию топлива что-то не видно, даже несмотря на такую кардинальную меру, предпринятую правительством, как случившийся в конце сентября запрет на экспорт нефтепродуктов.

Пока, правда, не тотальный — за границы нашей родины и бензин, и солярка еще какое-то время будут уходить практически в прежних объемах по ранее заключенным контрактам. Что тоже мешает розничным ценам внутри страны пойти вниз. Однако беда в том, что даже когда экспортный краник закроют полностью, ситуация вряд ли изменится.