Те же яйца, только в профиль: почему бензин в России не подешевеет

Литр АИ−95 за 57 «деревянных», а дизель почти по 67 ₽/л на бензоколонке — уже реальность. Более того, даже на многих столичных АЗС тяжелое топливо периодически пропадает. Причем конца дефициту-подорожанию топлива что-то не видно, даже несмотря на такую кардинальную меру, предпринятую правительством, как случившийся в конце сентября запрет на экспорт нефтепродуктов.
Пока, правда, не тотальный — за границы нашей родины и бензин, и солярка еще какое-то время будут уходить практически в прежних объемах по ранее заключенным контрактам. Что тоже мешает розничным ценам внутри страны пойти вниз. Однако беда в том, что даже когда экспортный краник закроют полностью, ситуация вряд ли изменится.
Причина банальна — жирные коты от нефтянки категорически не согласны терять свои сверхприбыли, а от продажи топлива внутри страны они при любых раскладах получают в разы меньше бабла, чем от торговли им с иностранными партнерами. Да и государству, как не крути, нефтяной «торгсин» невероятно выгоден, да и просто необходим.
Иными словами, долго правительственный мораторий на экспорт не продлится и все вернется на круги своя, только в виде очередного витка повышения цен. При этом бизнес уже сейчас начал кошмарить власти, заявив надысь, что по неким техническим причинам вынужден прекратить производство той же солярки.
Впрочем, более подробно о проблеме и возможных путях ее решения вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.