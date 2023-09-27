Те же яйца, только в профиль: почему бензин в России не подешевеет

Фото avtovzglyad.ru
Ценники на топливно-сырьевых биржах и АЗС бьют исторические рекорды. Перевозчики взвинчивают цены, заставля ритейлеров ежедневно переписывать ценники в магазинах. Фермеры боятся загубить уборочную страду. Ну а простые водителе резко сокращают количество поездок. Неужели Россию действительно ждет топливный коллапс? В проблеме разбирался портал «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Литр АИ−95 за 57 «деревянных», а дизель почти по 67 ₽/л на бензоколонке — уже реальность. Более того, даже на многих столичных АЗС тяжелое топливо периодически пропадает. Причем конца дефициту-подорожанию топлива что-то не видно, даже несмотря на такую кардинальную меру, предпринятую правительством, как случившийся в конце сентября запрет на экспорт нефтепродуктов.

Пока, правда, не тотальный — за границы нашей родины и бензин, и солярка еще какое-то время будут уходить практически в прежних объемах по ранее заключенным контрактам. Что тоже мешает розничным ценам внутри страны пойти вниз. Однако беда в том, что даже когда экспортный краник закроют полностью, ситуация вряд ли изменится.

Причина банальна — жирные коты от нефтянки категорически не согласны терять свои сверхприбыли, а от продажи топлива внутри страны они при любых раскладах получают в разы меньше бабла, чем от торговли им с иностранными партнерами. Да и государству, как не крути, нефтяной «торгсин» невероятно выгоден, да и просто необходим.

Иными словами, долго правительственный мораторий на экспорт не продлится и все вернется на круги своя, только в виде очередного витка повышения цен. При этом бизнес уже сейчас начал кошмарить власти, заявив надысь, что по неким техническим причинам вынужден прекратить производство той же солярки.

Впрочем, более подробно о проблеме и возможных путях ее решения вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.

бензин, цены на топливо, кризис, дизельное топливо, санкции
27 сентября 2023
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