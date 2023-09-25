Как Европа заплатит за снижение цен на российских АЗС

О подорожавшем до невменяемых уровней горючем знают все автовладельцы. А многие из них в курсе, что российское правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива из страны в попытке остановить цены на АЗС и бирже. Правда, решение это не распространяется на поставки за рубеж, законтрактованные до момента подписания премьером Мишустиным соответствующего распоряжения.
То есть еще какое-то время из российских портов продолжат выходить танкеры, под завязку залитые горючим. А железнодорожные составы с цистернами — ползти через пограничные КПП. Подобного рода процессы по инерции будут идти еще пару недель — пока все обещанное нефтепродуктовое доберется до адресатов. А потом начнется самое интересное.
Наиболее рельефно и ярко «рыночный шухер» можно будет лицезреть на примере дизтоплива. Помнится, отечественные аграрии на протяжении последних двух месяцев выли от космических цен и дефицита солярки. А между тем, российские НПЗ в состоянии выпускать вдвое больше тяжелого топлива, чем требуется для внутреннего потребления. «Излишки» на протяжении многих лет отгружались на европейские рынки ежедневно сотнями тысяч баррелей. До введения евросанкций против РФ тамошние потребности в нефтепродуктах покрывались нашими производителями примерно на 53%. В начале 2023-го европейцы формально отказались от отечественного дизтоплива и бензина. Но в реальности ничего не изменилось: просто в цепочке поставок появились турецкие фирмы-посредники.
Дефицит и рост цен на горючее в России случился потому, что в Европе оно потихоньку дорожает и к текущему моменту тот же дизель стал там стоить порядка 140 долларов за баррель — около 13 500 рублей по текущему курсу. При том, что сейчас оптовая цена такой «бочки» в среднем по России находится на уровне 9000 рублей. Естественно, что при таких условиях все доступное (и недоступное) топливо выметалось с отечественного рынка на экспорт.
Эксперты утверждают, что в мире уже несколько месяцев наблюдается дефицит дизеля. Из-за чего его цены, как мы уже говорили, тянутся вверх в Европе. А по итогам текущего сентября ожидается, что суммарные поставки горючего из России на эти самые мировые рынки сократятся не менее чем на 25%. А в будущем месяце они имеют все шансы и вовсе устремиться к нулю — если российское правительство не отменит запрет экспорта горючего, сочтя, что дефицит на внутреннем рынке все еще не ликвидирован и цены не пришли в чувство.
Европейцам придется срочно искать замену российско-турецким поставкам. Между тем, лишнего моторного топлива в мире нет и не предвидится. Поэтому у нас есть все шансы увидеть, как европейские автомобилисты этой осенью столкнутся с точно такой же дикой динамикой ценников на АЗС, какая наблюдалась в России на протяжении минувших июля-августа. А у нас (по идее!) будет параллельно снижаться стоимость нефтепродуктов. Таким образом, карманы европейцев пострадают во благо российского автомобилиста! В кои-то веки…