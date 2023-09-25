Как Европа заплатит за снижение цен на российских АЗС

О подорожавшем до невменяемых уровней горючем знают все автовладельцы. А многие из них в курсе, что российское правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива из страны в попытке остановить цены на АЗС и бирже. Правда, решение это не распространяется на поставки за рубеж, законтрактованные до момента подписания премьером Мишустиным соответствующего распоряжения.

То есть еще какое-то время из российских портов продолжат выходить танкеры, под завязку залитые горючим. А железнодорожные составы с цистернами — ползти через пограничные КПП. Подобного рода процессы по инерции будут идти еще пару недель — пока все обещанное нефтепродуктовое доберется до адресатов. А потом начнется самое интересное.

Наиболее рельефно и ярко «рыночный шухер» можно будет лицезреть на примере дизтоплива. Помнится, отечественные аграрии на протяжении последних двух месяцев выли от космических цен и дефицита солярки. А между тем, российские НПЗ в состоянии выпускать вдвое больше тяжелого топлива, чем требуется для внутреннего потребления. «Излишки» на протяжении многих лет отгружались на европейские рынки ежедневно сотнями тысяч баррелей. До введения евросанкций против РФ тамошние потребности в нефтепродуктах покрывались нашими производителями примерно на 53%. В начале 2023-го европейцы формально отказались от отечественного дизтоплива и бензина. Но в реальности ничего не изменилось: просто в цепочке поставок появились турецкие фирмы-посредники.