Сколько можно выпить безалкогольного пива, чтобы не бояться ГИБДД

Безалкогольное пиво многим представляется чуть ли не единственной альтернативой «нормальной» выпивке в случае, когда сразу после застолья нужно садиться за руль. Но, как выяснил портал «АвтоВзгляд», не все так просто и безопасно в этом вопросе.
Максим Строкер

Многие считают безалкогольное пиво первым шагом к резиновой женщине. Насколько верно это утверждение, никто точно не знает. Однако разнообразие брендов «нулевок» на полках пивных отделов супермаркетов и продуктовых магазинов косвенно подтверждает тот факт, что подобного рода напитки пользуются устойчивым спросом у населения.

На самом деле, в потребители «безалкогольного алкоголя» записаться проще простого. Например, очень хочется посидеть в пивном кабаке с друзьями, а бросить машину — ну никакой возможности нет. Выход напрашивается: безалкогольное пиво. Вкус у него, конечно, тот еще, но зато и компанию поддержать можно, и проблем с полицией в случае чего не будет. Или все-таки будут?

Давайте разберемся в вопросе поподробнее. Уже первое погружение в тему преподносит небольшой сюрприз. Оказывается, даже в самом наибезалклгольнейшем пиве минимальное содержание алкоголя все равно отмечается. У разных сортов и брендов разное — от 0,05% до 0,1% — но спирт есть и в «нулевке».

Дело в том, что при изготовлении любого пенного напитка приходится использовать пивные дрожжи. А потом удалять из него алкоголь —тем или иным образом.

И ни один метод не гарантирует полного отсутствия «це-два-аш-пять-о-аш» в конечном продукте. Поэтому при употреблении даже пива-«нулевки» кое-какой спирт в организм все-таки попадает.

По российским нормам в крови водителя может находиться не боле 0,3 промилле спирта или 0,16 мг/л. его паров в выдыхаемом воздухе. Алкоголя от одной банки «безалкогольного» (в кавычках, как мы теперь выяснили) пива попадет в организм не очень много. Если бокал нормального лагера крепостью, скажем, 4%-4,5% перерабатывается среднестатистическим мужчиной в течение 3 часов, то от 0,1% спирта в организме не останется и следа минут за 10 максимум.

Но, как правило, одной банкой у любителей пенного напитка обычно дело не ограничивается. И если речь заходит о 4—5 бокалах, то последствия их приема полицейский алкотестер, в принципе, засечь сможет — при особо неудачном стечении обстоятельств.

Но даже если этого и не произойдет, внешние «атрибуты» употребления пива, в частности перегар, присутствовать будут в полной мере. И любой сотрудник ДПС, остановивший водителя, попившего «нулевки», немедленно решит, что ему в руки попал «пьяный клиент».

После этого продувки на полицейском алкотестере не избежать. А когда на его дисплее высветятся «нули», разочарованный гаишник может даже попытаться отвезти любителя безалкогольного пива на освидетельствование в медучреждение. Как с этим бороться — история отдельной заметки.

Однако это не отменяет следующего вывода: употребление даже безалкогольного хмельного напитка не гарантирует отсутствие проблем при встрече с сотрудниками ГИБДД.

промиле, медосвидетельствование, ПДД, ГИБДД, алкотестер
28 августа 2018
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