Сколько можно выпить безалкогольного пива, чтобы не бояться ГИБДД

Многие считают безалкогольное пиво первым шагом к резиновой женщине. Насколько верно это утверждение, никто точно не знает. Однако разнообразие брендов «нулевок» на полках пивных отделов супермаркетов и продуктовых магазинов косвенно подтверждает тот факт, что подобного рода напитки пользуются устойчивым спросом у населения.

На самом деле, в потребители «безалкогольного алкоголя» записаться проще простого. Например, очень хочется посидеть в пивном кабаке с друзьями, а бросить машину — ну никакой возможности нет. Выход напрашивается: безалкогольное пиво. Вкус у него, конечно, тот еще, но зато и компанию поддержать можно, и проблем с полицией в случае чего не будет. Или все-таки будут?

Давайте разберемся в вопросе поподробнее. Уже первое погружение в тему преподносит небольшой сюрприз. Оказывается, даже в самом наибезалклгольнейшем пиве минимальное содержание алкоголя все равно отмечается. У разных сортов и брендов разное — от 0,05% до 0,1% — но спирт есть и в «нулевке».