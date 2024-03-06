Дети, кухня, церковь и никакого автомобиля: 8 марта в зеркале автопрома

Про «блондинок» и «обезьян с гранатой» за рулем автомобиля «нашутковано» столько, что уже даже и не смешно. Тем не менее, на эту тему – особенно в «главный» женский праздник – не изгаляется только ленивый представитель сильного пола. Хотя при этом, воленс-ноленс, дарит дамам, в том числе и тем, кто не мыслит свою жизнь без «баранки», цветы-шоколадки-шампанское, а то и поход в ресторан. И мало кто из альфа-самцов знает, что сегодняшняя жизнь любого моторизованного гражданина была бы без участия гражданок как минимум некомфортна.

Понятно, конечно, что 8 Марта как «Международный женский день» отмечают далеко не во всех странах мира. А уж в той его интерпретации, что практикуется в современной России, а ранее пользовали в СССР, так, наверное, и вообще нигде. У нас эта дата носит откровенно сексистский характер, хотя изначально «торжество» затевалось совсем по другому поводу и с другими целями. Впрочем, мы сейчас не об этом.

А о том, что если уж и стоит чествовать Ее Величество Женщину, то явно не за «красивые глаза» и интересные формы. Но, скажем, за ее вклад в развитие не только самых разнообразных искусств, но и науки, и техники. В том числе и в их автомобильной составляющей.