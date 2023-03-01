Любимая в шоке: как свести с ума женщину необычным автомобильным подарком

Мужчины нашей редакции признались, что у них не осталось ни сил, ни фантазии на продумывание романтического сюрприза. Сертификаты в салоны красоты, духи, телефоны, ювелирка… Денег будет потрачено много, а вот ярких эмоций такие презенты едва ли подарят. К тому же свои материальные потребности современные девушки удовлетворяют самостоятельно.
Так что в этом вопросе нужен креатив. Не забывайте, что почти каждая женщина в душе — маленькая девочка, ждущая волшебства и сюрпризов, а вовсе не соревнований в тугости мужского кошелька. В сервисах объявлений мы наткнулись на довольно нестандартные предложения по части подарков к 8 марта для автомобилисток.
Мой друг художник и поэт…
Лично я — прошу прощения за свой французский — офигела, если бы с утра, выглянув в окно, увидела расписанный всеми цветами радуги свой автомобиль. А между тем, в продаже имеются аэрозольные баллончики со смываемой краской по цене в 400 рублей за один цвет. Продавцы предлагают купить сразу 4—5 флаконов разных оттенков, чтобы превратить машину своей «ненаглядки» в произведение искусства.
Хммм, если мужчина художник от слова «худо», то сердечко во весь капот и надпись из разряда «С 8 марта, любовь моя!» будет больше смахивать на ночной акт вандализма, нежели на подарок. А вот дам с пошаливающим сердечком подобные художества и вовсе до инфаркта могут довести. В целом же, набор из 5 красок обойдется в 2000 ₽, ну и придется потратиться на мойку авто, а это еще порядка 1200 рублей.
Однако добиться совершенно другого эффекта от росписи авто можно, если прибегнуть к помощи профессионалов. Предложений от тружеников холста и кисти — хоть отбавляй. За относительно скромное вознаграждение «дарования» нарисуют на капоте, крыше или дверях авто вашу совместную фотографию, мордашку любимого питомца, портрет девушки или изящное признание в любви…
Под видом клиентов мы поговорили с десятком мастеров-аэрографов, отправив им на калькуляцию одинаковые заказы. В зависимости от набитости руки художника цена за роспись капота варьируется от 7000 до 25 000 рублей с использованием смываемых красок. А вот за работу «на годы долгие» придется раскошелиться на более внушительные суммы — вплоть до 50 000 рублей.
Когда капоту капут
Ах, да! Нанести рисунок смываемыми красками художники могут и ранним утром 8 марта во дворе или подземном паркинге, где оставлен автомобиль жертвы, вернее — получательницы подарка. За выезд и работу на свежем воздухе дополнительно попросят от 5000 до 10 000 рублей, в зависимости от района Москвы и условий работы.
А вот капитальное рисование возьмутся сделать только в условиях своего сервиса и потребуется на это минимум 2 дня. Отметим, что сюрприз на капоте несмываемой краской мадам может и не оценить, ведь при продаже авто аэрография с ее участием или физиономией питомца будет явно отягчающим обстоятельством. А потому — либо придется купить подменный капот (а это уже совсем иной бюджет), либо остановиться на одноразовых «чернилах».
Поклонникам винила посвящается…
Как несложно догадаться, если авто стоит под открытым небом, художества на капоте могут и не дожить до торжественного «вручения» подарка, ведь тот же снег или дождь в считанные секунды смоют все старания аэрографа. А потому мы нашли куда более бюджетный и всепогодный вариант картины для капота.
На виниловой наклейке в типографии вам напечатают хоть фотографию вашей девушки, хоть «Черный квадрат» Малевича с дарственной надписью от автора мирового шедевра. Причем нанести изображение могут на прозрачную пленку и картина будет превосходно смотретьсяна машине любого цвета.
Теперь о ценах. Полноцветная печать на прозрачном виниле (в данном случае в пять красок) изображения во весь капот обойдется «влюбленному джигиту» в 6000—7000 рублей. Если же напечатать точно такую же красоту на белой пленке, то половину от этой суммы можно сэкономить. Ну и есть совсем бюджетный вариант с типовыми «восьмимартовскими» наклейками на авто. За какие-то ничтожные 1200 российских рублей вы облагородите автомобиль своей милой всевозможными цветочками и поздравлялками.
Прелесть наклеек в том, что они, в отличии от аэрографии, будут радовать женщину до первой мойки. Правда, когда под напором струи подарок отлетит, автомойщикам придется доплатить около 1500 рублей за удаление с кузова следов клея.
Девочка на шаре
Синоним праздника, радости и ностальгии по беззаботному детству — это, безусловно, воздушный шарик. В специальном агентстве, которое занимается праздничным декором, можно заказать услугу «оформление машины шарами». В зависимости от ваших хотелок, сумма будет варьироваться от 1000 до 10 000 рублей. Если идти по дешманскому сценарию, то оформление авто станет напоминать декор свадебного кортежа с шариками, привязанными к ручкам дверей. А вот коли вы готовы спустить на шарики более солидную сумму, то авто будет выглядеть не хуже, чем спорткар на пьедестале у входа в казино. Причем, в зависимости от бюджета, шариками может быть украшен автомобиль как снаружи, так и внутри.
Вместе с тем, для украшения машины воздушными шарами иметь семь пядей во лбу вовсе не обязательно, и самостоятельное творчество обойдется в разы дешевле. Крупный шар размером почти в метр в форме сердца обойдется примерно в 1000 рублей и, несомненно, станет центром композиции. А доплатив 200 «деревянных», на этот «аэростат» можно нанести эксклюзивную надпись с пожеланиями в адрес дамы сердца.
Ну и для массовки предлагаем надуть и закрепить к разным частям автомобиля десяток-другой шариков попроще. В среднем «гелиевый букет» для автомобиля к 8 марта обойдется всего в 3000 ₽, а сколько эмоций и фотографий для соцсетей, на зависть всем…
Но стоит помнить, что на морозе гелий сжимается, поэтому на улице фольгированные шарики будут выглядеть непрезентабельно. А посему рекомендуем 8 марта, который традиционно является холодным денем в средней полосе нашей страны, использовать латексные изделия.
А если кузов зацветет…
Кто бы что ни говорил, но девушки неравнодушны к цветам, хотя с годами стандартные букеты радуют все меньше и меньше. А вот автомобиль, обклеенный бутонами живых цветов, сразит наповал любую фифу. Мы поговорили с владельцем цветочного магазина на тему такого украшательства и пришли, увы, к неутешительному выводу — потратиться мужчине на такую композицию придется ой как основательно. И дело не только в сложности работ (шутка ли, тысячу бутончиков лепить на клейкую ленту), но и в возросших к «женскому дню» ценах на цветы:
– Отпускная стоимость цветов у поставщиков в канун праздника увеличивается в полтора-два раза, а потому и мы вынуждены повышать цены, — сетует Анастасия, директор цветочного магазина. — Если в обычный день роза торгуется в среднем по 150 рублей, то 8 марта она стоит 250—300! А теперь посчитайте, сколько будет стоит обклеить автомобиль бутонами…
Что ж, по самым скромным подсчетам, автомобиль. «обернутый в букетик», обойдется в 200 000—250 000 рублей. И век цветов, увы, будет недолог. Без воды бутоны быстро завянут, да и минусовая температура тоже отрицательно скажется на продолжительности их жизни.
Но такой подарок, несмотря на его дороговизну и короткую жизнь, дама не забудет никогда. Особенно, если ей самой придется удалять с кузова следы от скотча…
Упаковка вместо подарка
Скажу максимально странную вещь, но зачастую то, как упакован подарок — уже является подарком… Какая-нибудь красивая коробочка с бантиком из атласной ленты доставляет куда больше радости, нежели безделушка, спрятанная внутри.
Собственно говоря, к чему это я? Огромный бант, которым увенчана крыша автомобиля вашей подруги, уже сам по себе эффектный подарок! Как оказалось, найти этот аксессуар столь исполинских размеров не так уж и просто. В лавках, где упаковывают подарки, представления не имеют, где взять бантик размером метр-полтора, но в приложениях с объявлениями от частников мы нашли пору десятков объявлений.
Цены на банты для авто стартуют от 1990 рублей. Правда, обзвонив нескольких продавцов мы выяснили, что за эти деньги чего-то выдающегося вы не купите. А вот имея на кармане от 4000 до 6000 рублей, имеете все шансы произвести вау-эффект с помощью подарочного атрибута.
Чудовищное чудо на присоске
Если ваша девушка в душе — вечный ребенок, то пушистый зверек, набитый синтипоном, станет прекрасным спутником в ее авто. В интернет-магазинах представлен огромный выбор игрушек на присоске для автомобилей. Здесь вам и котики, и песики, и другие представители фауны, на животиках которых есть отдельно поле для номера телефона.
А для дам с чувством юмора (или с извращенным вкусом) в качестве подарка на 8 марта нв Сети предлагают… резиновую игрушку в виде мужского детородного органа. Уж не знаю, чем может быть полезна такая штуковина в автомобиле, но вот мужская часть нашей редакции, судя по реакции, похоже, определилась с подарком на 8 марта. Ну а лично по мне — лучше уж одинокая гвоздичка в целлофановом пакетике. Хотя…