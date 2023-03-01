Любимая в шоке: как свести с ума женщину необычным автомобильным подарком

Мужчины нашей редакции признались, что у них не осталось ни сил, ни фантазии на продумывание романтического сюрприза. Сертификаты в салоны красоты, духи, телефоны, ювелирка… Денег будет потрачено много, а вот ярких эмоций такие презенты едва ли подарят. К тому же свои материальные потребности современные девушки удовлетворяют самостоятельно.

Так что в этом вопросе нужен креатив. Не забывайте, что почти каждая женщина в душе — маленькая девочка, ждущая волшебства и сюрпризов, а вовсе не соревнований в тугости мужского кошелька. В сервисах объявлений мы наткнулись на довольно нестандартные предложения по части подарков к 8 марта для автомобилисток.

Мой друг художник и поэт…

Лично я — прошу прощения за свой французский — офигела, если бы с утра, выглянув в окно, увидела расписанный всеми цветами радуги свой автомобиль. А между тем, в продаже имеются аэрозольные баллончики со смываемой краской по цене в 400 рублей за один цвет. Продавцы предлагают купить сразу 4—5 флаконов разных оттенков, чтобы превратить машину своей «ненаглядки» в произведение искусства.

Хммм, если мужчина художник от слова «худо», то сердечко во весь капот и надпись из разряда «С 8 марта, любовь моя!» будет больше смахивать на ночной акт вандализма, нежели на подарок. А вот дам с пошаливающим сердечком подобные художества и вовсе до инфаркта могут довести. В целом же, набор из 5 красок обойдется в 2000 ₽, ну и придется потратиться на мойку авто, а это еще порядка 1200 рублей.