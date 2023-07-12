Реально ли быстро совратить девушку с помощью автомобильного ароматизатора с феромонами

Донжуан признался, что смелости перейти к активным действиям ему придал… чудо-ароматизатор с феромонами, который он запрятал в салоне машины в надежде, что тот пробудит в объекте обожания ответные чувства. Сказать, что я удивилась — ничего не сказать. Однако стоит отдать парню должное: его неразумный поступок стал отличным поводом для журналистских экспериментов. Ведь, подумала я, если на меня «препарат» не подействовал, это совсем не значит, что под его влиянием неожиданно для себя не сдастся другая девушка. О чем потом будет горько жалеть. Так что решила выяснить: стоит ли опасаться таких вот «отдушек», или боятся дамам нечего.

Поиск этой химии на просторах интернета занял несколько минут, ибо, как выяснилось, рынок просто перенасыщен афродизиачными «вонючками». Для чистоты эксперимента в корзину закинула два варианта: картонный и масляный автопарфюм. Оба аксессуара весьма миниатюрны и недороги (около 300 рублей). Разместила же подопытных на зеркале заднего вида и в течение месяца наблюдала за реакцией окружающих. Но забегая вперед, разочарую — ни черта это не работает.

Дорогой, не сегодня: голова болит

Первой жертвой моих фероопытов стала ничего не подозревающая коллега, по дороге домой с которой мы оживленно беседовали на разные темы. Но все это длилось до той поры, пока Тамара не стала время от времени прикрывать глаза, болезненно потирая виски. Женщина пожаловалась, что в салоне чем-то невероятно смердит, вызывая тянущее головокружение. Такого поворота я, конечно, не ожидала, ибо конкретно этот аромат не провоцировал во мне подобные позывы.