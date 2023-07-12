Реально ли быстро совратить девушку с помощью автомобильного ароматизатора с феромонами

Донжуан признался, что смелости перейти к активным действиям ему придал… чудо-ароматизатор с феромонами, который он запрятал в салоне машины в надежде, что тот пробудит в объекте обожания ответные чувства. Сказать, что я удивилась — ничего не сказать. Однако стоит отдать парню должное: его неразумный поступок стал отличным поводом для журналистских экспериментов. Ведь, подумала я, если на меня «препарат» не подействовал, это совсем не значит, что под его влиянием неожиданно для себя не сдастся другая девушка. О чем потом будет горько жалеть. Так что решила выяснить: стоит ли опасаться таких вот «отдушек», или боятся дамам нечего.
Поиск этой химии на просторах интернета занял несколько минут, ибо, как выяснилось, рынок просто перенасыщен афродизиачными «вонючками». Для чистоты эксперимента в корзину закинула два варианта: картонный и масляный автопарфюм. Оба аксессуара весьма миниатюрны и недороги (около 300 рублей). Разместила же подопытных на зеркале заднего вида и в течение месяца наблюдала за реакцией окружающих. Но забегая вперед, разочарую — ни черта это не работает.
Дорогой, не сегодня: голова болит
Первой жертвой моих фероопытов стала ничего не подозревающая коллега, по дороге домой с которой мы оживленно беседовали на разные темы. Но все это длилось до той поры, пока Тамара не стала время от времени прикрывать глаза, болезненно потирая виски. Женщина пожаловалась, что в салоне чем-то невероятно смердит, вызывая тянущее головокружение. Такого поворота я, конечно, не ожидала, ибо конкретно этот аромат не провоцировал во мне подобные позывы.
Итак, я выяснила, что некоторым дамам подобные ароматы действительно способны вскружить голову, но не в ожидаемом их владельцем смысле: леди просто сбежит из автомобиля. Но что греха таить, все-таки более частыми подопытными в моем царстве парфюмера были мужчины, которые несколько иначе посмотрели на экспериментальный предмет.
Сам себе плацебо
Заехала я, в частности, в автомастерскую к знакомому мастеру. Буквально за полчаса он привел машину в чувство и, не отходя от кассы, предложил рассчитаться. Мы сели в салон починеной легковушки, болтая о насущном. Однако вспомнив о чудо-вонючке, болтающейся на лобовом стекле, я принялась исподтишка наблюдать за собеседником, пытаясь подметить что-то необычное в его поведении. Но, к сожалению, ничего интересного так и не увидела.
К концу разговора решила все-таки признаться, что он стал жертвой афродизиачного испытания. Невероятно, но услышав об этом, парень крепко взял меня за руку и уверяя, что действительно ощущает некий подъем, принялся усердно нахваливать пузырек. После чего поинтересовался, где можно приобрести диковинную вещицу.
Для блеска глаз и уверенности
Со вторым моим подопытным мы просто катались по вечернему городу. Через час я посчитала, что «девайс» уже должен сработать и попросила пассажира сконцентрироваться на запахе и честно сказать, что он чувствует. Выяснила, что его не тошнит от этой штуковины, да и сам запах, на его взгляд, достаточно приятный. Однако больше ничего путного услышано не было. Поэтому пришлось вскрыть карты и рассказать, что в составе есть афродизиак. Парень постарался еще больше вслушаться в ноты и отметил, что какие-то подвижки в себе все-таки ощущает чувствует. Однако что его больше взбудоражило: алкоголь или ароматизированный допинг — остается загадкой.
24 часа наедине с феромонами
Почувствовав себя не до конца удовлетворенной исследованием, решила провести ночь с этим флаконом, разместив его в спальне. Увы: ничего интересного я так и не почувствовала. Просто приятные благовония, не более. Даже сны были тривиальными… Но отрицательный результат — тоже результат. С картонным ароматизатором дела обстоят еще хуже: мало того, что я не стала «тигрицей» в глазах парня, так еще и голова разболелась.
Огорчившись провальным эффектом, решила вступить в почти интимную переписку с производителем (контактный телефон указан на упаковке) чтобы узнать, почему же мои изыскания потерпели фиаско? На том конце надо мной только посмеялись, заявив, что, оказывается, никаких феромонов в «благовониях» нет — только масло.
Не желая сдаваться, прочитала собеседнику инфу, размещенную на этикетке, где черным по белому утверждается обратное. После чего он просто прекратил общение. Подтвердив тем самым, что налицо — кондовый развод потребителя. А на наличие добавок 18+ указывает только рекламный слоган на упаковке.