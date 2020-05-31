Блондинка за рулем: что делать, если загорелась лампочка Check Engine

Желтые символы предупреждают чаще всего о поломке или о том, что сработала одна из систем безопасности, а также сообщают, что пора бы заехать на «заправку» или долить жидкость, омывающую стекла. Красные лампочки «кричат» об опасности. То есть, когда зажегся такой индикатор, ехать дальше крайне рискованно.

Интересующий нас Check Engine относится ко второй категории, но это не означает, девушки, что после того, как загорелась метка, не надо торопиться с решением проблемы. Начнем с того, что этот значок в виде надписи или фигуры, напоминающей по форме мотор, а иногда комбинирующий и то и другое, всегда загорается сразу после запуска мотора (вместе с остальными индикаторами). Но через пару секунд он должен исчезнуть. Если все лампочки погасли, а эта продолжает непрерывно светиться или мигает, значит умный компьютер, регулирующий и контролирующий работу мотора, обнаружил какую-то ошибку.