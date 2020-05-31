Блондинка за рулем: что делать, если загорелась лампочка Check Engine

Контрольных значков на щитке приборов инженеры-автостроители предусмотрели довольно много, и чем навороченней «ласточка», тем их, понятное дело, больше. Причем пиктограммы унифицированы и выглядят в большинстве случаев одинаково (или почти одинаково), будь то дорогущая машина родом из Баварии или менее презентабельный «железный конь», созданный в нашем родном отечестве.
Кстати, индикаторы, если вы замечали, различаются по цветам, что, девушки-автолюбительницы, сделано отнюдь не для красоты. Знаки зеленого цвета говорят о том, что включена одна из предусмотренных в машине функций: горят фары или «габариты», мигают аварийные огни или «поворотники», активизированы круиз-контроль или парктроники.
Желтые символы предупреждают чаще всего о поломке или о том, что сработала одна из систем безопасности, а также сообщают, что пора бы заехать на «заправку» или долить жидкость, омывающую стекла. Красные лампочки «кричат» об опасности. То есть, когда зажегся такой индикатор, ехать дальше крайне рискованно.
Интересующий нас Check Engine относится ко второй категории, но это не означает, девушки, что после того, как загорелась метка, не надо торопиться с решением проблемы. Начнем с того, что этот значок в виде надписи или фигуры, напоминающей по форме мотор, а иногда комбинирующий и то и другое, всегда загорается сразу после запуска мотора (вместе с остальными индикаторами). Но через пару секунд он должен исчезнуть. Если все лампочки погасли, а эта продолжает непрерывно светиться или мигает, значит умный компьютер, регулирующий и контролирующий работу мотора, обнаружил какую-то ошибку.
Что же делать дальше? Check Engine переводится с английского, как «проверьте мотор», этим и стоит заняться. Вариантов развития событий не очень много: можно сразу позвонить мужу, который, словно рыцарь в сияющих доспехах, решит все ваши проблемы. Но иногда случается и так, что сию секунду рыцарь оказался на совещании, в командировке или на рыбалке — нужное подчеркнуть и начинать действовать самой.
Для начала нужно понять, вызывать ли эвакуатор, или машина доберется до сервиса своим ходом. В любом случае, ваша дорога лежит до того места, где автомобильному «сердцу» сделают диагностику и «подлечат», если это необходимо. Прокатитесь с малой скоростью по двору или парковке, в общем, рядом с тем местом, где стояла «ласточка». Если никаких странностей в работе двигателя не замечаете, то вперед — к «ремонтникам».
Но если машина начинает дергаться и не набирает скорость, когда давишь педаль газа, а за компанию с символом мотора загорелся, например, красный значок масленки, то транспортировку лучше доверить эвакуатору. Дорого, конечно, но починка движка, а также устранение неисправностей в других системах, ведь не исключено, что один дефект повлечет за собой появления еще парочки, выльется в еще более кругленькую сумму. Риск — дело благородное, конечно, но не в нашем случае.
«Чек» может проявиться и во время движения. Так или иначе причин тому — масса: некачественное горючее, «убежавшее» моторное масло, сломавшиеся датчики, сбои при подаче топлива или его сгорании. Но лучше решение задачи, что же все-таки «полетело», оставить мастеру.