Эксперты ВЦИОМ проанализировали главные претензии россиян к китайским машинам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос российских водителей, чтобы оценить их отношение к китайскому автопрому. Как и ожидалось, для машин из Поднебесной результаты оказались неутешительными.

Желающих купить автомобиль из КНР не так и много, как кажется

Из 1600 респондентов только 14% заявили о желании стать владельцем «китайца». По мнению же большинства других участников исследования, техника из КНР имеет низкое качество (37% опрошенных), 28% уверены в недолговечности автомобилей из Китая, а 7% считают, что у «китайцев» плохой металл и слабое лакокрасочное покрытие и столько же уверены в слабой технической составляющей и электронике.

К основным преимуществам «поднебесных» ТС россияне отнесли доступную стоимость (15%) в сочетании с легкостью покупки, широким выбором моделей и наличием запчастей (16%), внешний вид (10%), технологичность (13%), под которой подразумеваются богатое оснащение и быстрое развитие моделей, а также предоставляемый ими комфорт (10%).

Но вот если бы на нашем рынке остались хорошо известные бренды, у китайских марок не было бы шансов. Согласно результатам этого анализа ВЦИОМ, самыми желанными автомобилями для жителей России остаются японские, немецкие, корейские и российские транспортные средства.