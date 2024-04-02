Почему весной кузов машины надо обязательно проверять на наличие царапин

Специалисты по покраске автомобилей утверждают: зимняя эксплуатация машины никогда не проходит бесследно для ее лакокрасочного покрытия (ЛКП). Нередко весной на кузовной краске даже у относительно новых авто обнаруживаются сколы и трещины. Портал «АвтоВзгляд» разбирался в причинах появления таких дефектов и бюджетных способах их устранения.

Как отмечают эксперты, главенствующую роль в «сезонном» повреждении ЛКП играет воздействие дорожных реагентов, используемых для обработки дорог в холодное время года. Эти вещества, созданные на основе солей, неплохо борются с обледенением, однако не менее активно воздействуют и на лакокрасочное покрытие ТС. Что ведет к появлению микротрещин и сколов, тем самым способствуя коррозии и ускоряя процесс порчи краски и металла.

Другой не менее разрушающий ЛКП фактор — прямое механическое воздействие. Зимой дороги часто посыпают песком или мелко дробленным щебнем, обеспечивающими лучшее сцепление машины с дорогой. Вылетая из-под колес автомобилей, такая «дробь» с силой бьется о кузов и краску, вызывая малозаметные сколы.

И чем их больше, тем выше вероятность проникновения влаги и реагентов под краску. Что в последующем может способствовать ее постепенному отслоению и образованию на поверхности ЛКП более глубоких трещин.

Фото gowashx.com

Наконец, третья причина — резкие суточные колебания температуры, которые в последние годы во многих регионах нашей страны случаются с завидной регулярностью, особенно зимой. Подобные климатические перепады негативно влияют на стойкость окрасочного кузовного слоя, что со временем также может вызвать в нем трещины и коррозию. Особенно это критично для автомобилей, часто перемещаются из теплого гаража на холодную улицу и обратно.

Ну, а как же быть, если на краске все же обнаружились потертости? В таких случаях специалисты рекомендуют устранять даже самые мелкие повреждения. Причем затягивать с этим не следует, дабы не ухудшить состояние ЛКП в дальнейшем. Идеальный вариант — обратиться за помощью в проверенную автомастерскую к профессионалам по детейлингу, потратив на это время и определенное количество кровно заработанных денежных средств.

Однако тем, кто привык сам ухаживать за своей машиной, для наведения лоска на кузове совсем не обязательно ехать в сервис. Рукастые автовладельцы вполне могут устранить отмеченные выше дефекты с помощью средств автокосметических.

Фото производителя.

В частности, с мелкими потертостями и небольшими сколами на кузове помогут справиться специальные пасты для удаления царапин. Подобные препараты поставляются в продажу как под иностранными, так и отечественными брендами. Например, из числа последних можно выделить ремонтный состав, разработанный российской фирмой Ruseff.

Продукт универсален по применимости и подходит для восстановления любых типов лакокрасочного покрытия, будь то металлик, перламутр или даже «хамелеон». Паста при растирании быстро проникает в проблемные места, эффективно нивелируя потертости и царапины.

Ремонтным компонентом при такой процедуре выступают мелкодисперсные кристаллики особого химического состава. В процессе обработки зерна кристалликов, постепенно истираясь и становясь меньше, выравнивают цветовые переходы на проблемных участках кузова. Дополнительный эффект придают вспомогательные добавки, исключающие появление комочков и равномерно распределяющие пасту по поверхности. В итоге, как показывает практика, мелкие повреждения кузовной краски удается устранить достаточно быстро и не очень дорого.