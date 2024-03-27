Личный опыт: можно ли сегодня сильно сэкономить, покупая новую китайскую машину

Сегодня, когда средневзвешенная цена на новый автомобиль в России составляет около 3 млн. рублей, причем речь, как все мы понимаем, идет в основном об изделиях китайского производства, покупка свежих колес не по карману массовому покупателю. И тем более, когда речь идет о более менее приличных авто, прайсы на которые начинаются минимум от 3,5 «лямов». Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», имеются весьма простые способы очень значительно эти самые «прайсы» уронить, если правильно выбрать и дилера, и банк, коли без заемных средств не обойтись.

Российская статистика автопродаж последних месяцев не перестает, на первый взгляд, радовать. В январе-феврале в стране было куплено 185 000 новых авто. А минувшая неделя — с 18 по 24 марта — так и вообще показала фантастические результаты: реализовано более 35 000 транспортных средств, что стало наилучшим показателем с начала года. Иными словами, авторынок оживает — жить бы, как говорится, и радоваться.

Однако при всем при том средний возраст отечественного автопарка продолжает расти, достигнув печальной отметки в 1 15 лет. Да и сроки владения машиной увеличились до 7 лет. То есть все говорит о том, повторим, что большинство граждан страны позволить себе автообновку не могу. Да и не смогут в ближайшем будущем, поскольку даже несмотря на официальное присутствие в стране невероятного числа автобрендов — около 60-ти, из которых 57, понятное дело, китайские, стоимость автомобилей только увеличивается.

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И, как заявил в эксклюзивном интервью порталу «АвтоВзгляд» доктор экономических наук Никита Кричевский, даже если государство пойдет на невиданные меры, снизив, например, пресловутые пошлины и акцизы для наших новоявленных восточных партнеров, прайсы в автосалонах ниже не станут: мы это проходили уже не раз. Зачем демпинговать, если как покупали, так и покупают и будут покупать. Тупиковая, казалось бы ситуация, из которой, однако, вдумчивый и расчетливый покупатель может найти выход.

Например, довольно легко сбить цену в автосалоне на приглянувшуюся машину — даже без учета скидки, предоставляемого собственно дилером — на 300 000-500 000 рублей. А автокредит взять не под неприемлемые, но предлагаемые сейчас большинством банков 37% годовых, а под вменяемые 19%. Что в сумме сделает приобретение даже довольно дорогого транспортного средства не столь обременительным для семейного бюджета. Впрочем, более подробно о вполне реальных способах сэкономить при покупке новой машины вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.