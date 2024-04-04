Минпромторг готовит очередное повышение цен на новые авто, увеличив утильсбор

Напомним, что 1 августа 2023 года ставки утилизационного сбора выросли в России минимум в 1,5 раза. Таким образом власти хотели защитить отечественных автопроизводителей — в первую очередь АВТОВАЗ — от конкуренции с китайскими марками. И хотя трюк не сработал и «поднебесный» автопром уверенно теснит тольяттинцев даже в сегменте бюджетных седанов, его хотят повторить.

Как заявил вице-премьер Правительства РФ Денис Мантуров, в ведомстве готовы в очередной раз проиндексировать ставку утильсбора, но только с подачи представителей отрасли, сообщает ТАСС: — Мы должны изучить этот вопрос. Я слышал о том, что отрасль предлагает проиндексировать утильсбор, но хотел бы увидеть реальные конкретные предложения", — отметил чиновник.

До этого, напомним, глава АВТОВАЗа Максим Соколов признал, что план по сдерживанию китайской экспансии на российский авторынок с помощью повышения ставок утильсбора не сработал, зато новые авто резко подорожали. Но попытки остановить «агрессора», которого мы сами и запустили в свой огород, продолжаются. В частности, ради увеличения продаж перспективного e-Largus, представители бренда LADA предложили привязать размер льгот на электромобили к уровню локализации производства, чтобы лишить привилегий тех же китайцев.