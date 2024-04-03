Зачем на самом деле АВТОВАЗ запатентовал уйму новых названий для своих моделей

И тут случилось страшное — нет, не император Нерон матери кровь пролил, а всего лишь АВТОВАЗ подал заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков. Об этом свидетельствуют данные Роспатента. А о чем свидетельствует нездоровый ажиотаж, разведенный вокруг этого факта диванными экспертами? По мнению портала «АвтоВзгляд» — только о дефиците достойной внимания информации в автомобильной отрасли.

Итак, флагман отечественного автомобилестроения АВТОВАЗ взял, да и запатентовал восемь возможных названий для своих будущих моделей. Надо честно отметить, что выглядят они действительно странновато, особенно если учитывать тенденцию последних лет — возвращение к кириллице и снижение градуса преклонения перед Западом (хотя бы даже и формальное).

В данном же случае русским духом очевидно не пахнет. Наименования мало того, что пишутся на латинице, но и по звучанию совершенно не наши — Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. Только вот от «Тарусы» чем-то родным веет.

ШИКАРНО, НО НЕПОНЯТНО

Сразу бросается в глаза пара странностей. Прежде всего немного напрягает, что как минимум пять из запатентованных названий давно уже преспокойно используются работающими на нашем и не только нашем рынке фирмами по производству световых приборов, композитных панелей или велосипедов, по торговле коммерческой недвижимостью, а также сетью отелей. Но не наше это дело. Пусть Роспатент разбирается — ему государство за это деньги платит.

Фото globallookpress.com

И далее — совершенно не разгоняет тумана недоумения официальное объяснение, данное пресс-службой АВТОВАЗа агентству ТАСС:

— Это обычная практика — заранее регистрировать «с запасом» новые названия для наших будущих автомобилей. В настоящий момент мы не можем сказать, какие из них будут действительно использованы в наименованиях новых продуктов...

Шикарно, но непонятно. Чья такая обычная практика? Если мировая, то столь массовой единовременной регистрации названий автомобильных моделей я что-то не припомню, хотя поручиться за то, что такого не было нигде и никогда, естественно, не могу.

Если это «обычная практика» самого АВТОВАЗа, то тут хозяин, как говорится, барин. Действительно, такой опыт у тольяттинцев имеется. В мае 2020 года АВТОВАЗ запатентовал названия Kayna, Fortа и Tensa, в сентябре — Alta, Slava, Onega и Lika. В ноябре того же года автогигант застолбил за собой еще шесть новых названий — Aura, Iskra, Alta, Mira, Avira и Sfera. Из всего этого сонма имен реально используются только два — Aura и Iskra. Об остальных за прошедшие три с лишним года не слышно ничего.

Фото globallookpress.com

ЩУКА В ИНФОПОЛЕ

Согласно обнародованной стратегии развития, до 2030 года компания планирует упрочить лидирующее положение на российском авторынке. Этому будет способствовать, в том числе, выпуск 12 новых моделей в различных сегментах. Если «планов громадье» будет реализовано именно так, как задумано, то становится понятнее, зачем понадобилось регистрировать аж 21 название. Хотя даже в этом случае наблюдается некий перебор.

А заодно возникает вопрос и к самой стратегии — а зачем АВТОВАЗу столько новых моделей? Даже в лучшие времена — скажем, между ковидом и санкциями — когда не было ни дефицита комплектующих, ни недостатка в технологиях, с его конвейера сходило всего пять наименований, и всем их вроде хватало.

Закрадывается подозрение, что АВТОВАЗ запустил в информационное пространство России щуку просто для того, чтобы караси не дремали. А то братьям-журналистам с примкнувшими к ним блогерами остается только о новых и новых победах электромобилей писать.

Впрочем, есть и еще одно соображение. Если тольяттинская компания собирается пригреть под своим крылом пару-тройку китайских брендов, то с учетом их привычки плодить сущности и 20 зарегистрированных названий может не хватить. Но в такое развитие событий почему-то не очень верится.