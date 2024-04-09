Старший приказал: Президент РФ лично взялся за реанимацию автопрома

Владимир Путин поручил российским чиновникам обратить, наконец, серьезное внимание на автомобилестроительную отрасль. Беспокойство Президента России очень даже понятно — эта сфера промышленности мало того, что является системообразующей, так она еще и одна из самых технологически сложных и наукоемких. Портал «АвтоВзгляд» углубился в тему, поднятую в очередной раз главой государства.

Российские чиновники, переняв манеру работать у позднесоветских аппаратчиков, виртуозно научились делать только одно дело — имитировать работу в поте лица. Их девизом вполне могли бы стать слова завхоза Бубенцова из опять-таки советского фильма: «Я вам так скажу: по-моему, где бы ни работать, только бы не работать. По этому вопросу все».

УКЛАДКА АСФАЛЬТА В ВОДУ

Два года назад мировые автомобильные концерны снялись с российского экономического пространства как перепуганные выстрелом утки с озера. Тогда вопрос перед нашей страной стоял только один — выжить. Владимир Путин признал, что автомобильная промышленность стала одной из самых пострадавших от санкций отраслей.

Однако совместными усилиями героический АВТОВАЗ и китайские дружественные компании кое-как заткнули потребительскую дыру, не дав тотальному дефициту легковушек захлестнуть страну. Да, все делалось в режиме форс-мажора, наспех, без какого-то плана.

Фото globallookpress.com

Примерно так заделывают на наших дорогах обнаружившиеся весной ямы — засыпают свежий асфальт прямо в стоящую там воду. Ненадежно, недолговечно, зато быстро. Но период затыкания дыр уже кончился — рынок не обрушился. Казалось бы, пришла пора оценить причины провала и постараться больше не допустить возникновения подобных ситуаций в принципе. Но складывается впечатление, что глава Минфина г-н Силуанов и глава Минпромторга г-н Мантуров донельзя всем довольны.

Тем, например, что единственный не прекращавший работы иностранный завод по-прежнему занят крупноузловой сборкой. И тем, что на брошенных предприятиях, нашедших новых хозяев, главным инструментом является отвертка, а не штамповочные, сварочные, сборочные и покрасочные линии. Ну и тем, что необходимые автопрому как воздух электронные системы снова закупаются за рубежом — разве что не в Европе и Японии, как раньше, а в Китае.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГРАБЛЯМ

Понимание того, что воленс-ноленс развивать надо собственную технологическую базу, пришло полтора десятилетия назад. Именно тогда родилось принуждение производителей автомобилей и компонентов к организации производства по полному циклу на российскую территорию. Ничего путного из этого не вышло, поскольку вся локализация свелась к банальному очковтирательству.

Фото globallookpress.com

Западные комплектующие как шли из-за рубежа, так и продолжали идти. Только по прибытии на место их аккуратно переупаковывали в отечественные коробочки и представляли в качестве отечественного продукта. Неудивительно, что с введением строгих санкций автопрому пришлось откатиться на уровень прошлого века — к стандарту «Евро-2» и к машинам без ABS и ESP.

Считается, что нельзя вступить дважды в одну и ту же реку. Российские дельцы от автомобилестроения с блеском доказали — можно. Вместо того, чтобы развивать свое собственное производство автокомпонентов, они отправились в очередное путешествие по граблям.

Заявленные стартапы вроде калининградского «Автотора», призванные наладить собственное высокотехнологичное производство, или пробуксовывают, или по-тихому отказываются от заявленных целей — по крайней мере, реальных результатов от их работы пока не видать.

Фото globallookpress.com

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Еж — птица гордая, пока не пнешь — не полетит. Как всегда, пнуть пришлось Президенту РФ. По итогам пленарного заседания «Сильные идеи для нового времени», состоявшегося в рамках Петербургского международного экономического форума-2024, он дал поручение премьер-министру Миахилу Мишустину подготовить при участии правительства Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской области и правительства Калужской области предложения о создании автомобилестроительных кластеров в срок до 1 августа 2024 года. Мощности по производству автомобилей и автокомплектующих сконцентрированы на территории именно этих регионов.

Чиновничество отреагировало мгновенно. Еще чернила не просохли на президентском поручении, а власти Санкт-Петербурга уже заявили, что рассчитывают в 2025 году вернуть объем производства в автомобильной промышленности города к уровню 2021 года. Это замечательно, коли вернут. Вопрос — в каком виде? Опять как крупноузловую сборку из полностью китайских компонентов? А оно кому-то надо?

Понятно, что наказ Владимира Путина нерадивые исполнители постараются спустить на тормозах, ибо работать никому не хочется, а денежки и так в карманы текут. Но очень хотелось бы надеяться, что на этот раз саботаж не пройдет, что отечественное автомобилестроение получит необходимое развитие и выйдет, наконец, на мировой уровень качества.