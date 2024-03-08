Убийцы и самоубийцы: кто положит конец беспределу электросамокатчиков

Модные нынче так называемые средства индивидуальной мобильности (СИМ) – электросамокаты, электровелосипеды, сигвеи и пр. – справедливо ненавидимы всеми, кроме их владельцев, поскольку угрожают не только здоровью, но и жизни мирных граждан. Портал «АвтоВзгляд» обнаружил, что этот электрохлам опасен, оказывается, не только для окружающих.

Неотвратимо надвигается весна. Скоро сойдет снег, и на асфальтовые просторы городов вылезут те, о ком за долгую зиму мы порядком подзабыли – лихие наездники оседлают своих неуклюжих электромонстров и примутся шокировать горожан безответственным поведением.

НЬЮ-ЙОРК БЬЕТ ТРЕВОГУ

Интересно, что негативную реакцию они вызывают не только у мирного населения. Вот буквально на днях абсолютно не ангажированный противниками «самокатной политики» московской мэрии пожарный департамент города Нью-Йорка забил тревогу. Его начальник Дэниел Флинн сообщил, что количество пожаров, связанных с эксплуатацией литий-ионных батарей, увеличилось почти в девять раз.

За последние два месяца их случилось больше, чем за весь 2019 год. По словам главного огнеборца, во всем виноваты именно аккумуляторы, которые используются в электровелосипедах и других электрических мобильных устройствах, а не какие-либо другие. Именно они в настоящее время являются основной причиной возгораний в Нью-Йорке.

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Оказывается, наивные хипстеры, курьеры, безбашенная молодежь и жиробасы, которым тяжело носить пешком собственный зад, ничего не знают об опасностях, вызываемых износом энергетических элементов. Более того, особо продвинутые из них пытаются чинить забарахлившие девайсы собственными кривыми руками или покупать по дешевке у неавторизованных продавцов.

Между тем, вызываемые этими батареями пожары весьма интенсивны, а каждая энергетическая ячейка способна повторно загореться буквально через несколько дней, – тщетно предупреждает экспериментаторов нью-йоркский пожарный департамент...

ГОНИМЫЕ ОТОВСЮДУ

Российскими пожарниками подобная проблема пока в глобальном масштабе не поднималась, хотя взрывы электросамокатов происходят по всей стране. Результат – сгоревшие квартиры, гибель людей. Но куда большую проблему представляют те же девайсы на улицах города. И не надо думать, что проблема обойдет вас стороной, если вы покрепче зажмурите глаза.

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Я сам видел, как молодая мама в последнюю секунду выдернула своего маленького сына буквально из-под колес петляющего по тротуару электросамоката, на котором весело ехали две девчонки, с огромным трудом справлявшиеся со своим транспортным средством. Престарелая мама коллеги, сбитая придурком на электровелосипеде, оказалась на больничной койке. Моего приятеля в нокдаун также отправил курьер, попытавшийся скрыться, но задержанный железной рукой доблестного пострадавшего. И это только мой личный опыт.

Пешеходы требуют вышвырнуть пользователей СИМ на дороги, водители резко протестуют против такого решения, поскольку и без них на проезжей части хватает проблем. «Росгосстрах» и ГК «Автодом» провели совместный опрос, в ходе которого выяснилось следующее.

У 26% автолюбителей случались ДТП с разного рода индивидуальным электротранспортом. Кроме того, 75% автомобилистов полагают, что велосипедисты и водители самокатов вообще не должны ездить по дорогам.

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НЕТ У ВАС МЕТОДОВ ПРОТИВ КОСТИ САПРЫКИНА

На сегодняшний день привлечь самокатчиков к ответственности крайне трудно, считает автоюрист Сергей Радько. Его доводы приводит информационный центр Правительства Москвы:

– Несмотря на то, что понятие СИМ внесли в ПДД, их водители в результате выпали из-под регулирования КоАП. Там есть ст. 12.29, касающаяся наказаний для пешеходов, велосипедистов и других участников движения. Но существует оговорка, согласной которой статья распространяется на всех участников, кроме водителей транспортных средств. Поскольку СИМ стали транспортными средствами, по этой статье их наказывать незаконно, и пока еще судебная практика не сложилась. А в других статьях Кодекса эти транспортные средства вообще не указаны. Пункты касаются только тех средств, которые требуют права управления...

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ в январе-сентябре 2023 года по России зарегистрировано 2640 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Это на 215% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Погиб 31 человек, ранено 2,72 тысячи, в том числе 919 детей в возрасте до 16 лет. И число жертв будет нарастать пропорционально росту числа электродевайсов на улицах, которым не писан никакой закон.

Фото globallookpress.com

РЕЗАТЬ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ ПЕРИТОНИТА

В Копенгагене приняли решение о запрете аренды самокатов в центре города, в Париже вообще запретили сервисы аренды электросамокатов. А ведь это столицы, гораздо лучше приспособленные для эксплуатации СИМ, чем любой российский город. Но там обратили внимание на проблему.

Наши законодатели по своему обыкновению не чешутся. Они занимаются гораздо более важными вопросами – к примеру, определяют разрешенный процент тонировки передних стекол автомобиля. Хотя именно они должны были ввести в законодательное русло процесс распространения индивидуального электротранспорта, который давно уже стал приобретать угрожающие масштабы.

Или, проворонив его начало, хотя бы сейчас озаботиться проблемой. При невозможности создать правовое поле для СИМ, надо жестко запретить их эксплуатацию, пока не будет найдено приемлемое решение.

Но нет, как можно! Лоббисты-то не дремлют. В 2022 году объем российского рынка услуг аренды электросамокатов достиг 13,3 млрд. рублей, увеличившись на 64% относительно года предыдущего, и с тех пор растет, не снижая темпов. И это только аренда – без учета объема продаж. Так что покалеченные – не в счет.