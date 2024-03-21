Водителям, лишенным «прав», запретили ездить на электровелосипедах и самокатах

Верховный суд РФ поставил точку в вопросе, можно ли гражданам, лишенным права управления автомобилем, ездить на ТС других категорий. Оказалось, что можно, но только на велосипедах и прочем транспорте с мотором не мощнее 0,25 кВт.

Водитель, дважды лишенный «прав» за пьянку за рулем (сначала автомобиля, а потом мопеда) на 1,5 года и дважды заплативший штраф в 30 000 рублей, на собственном опыте убедился, что без ВУ нельзя ездить и на электровелосипеде. Согласно очередному постановлению ВС, с которым ознакомился портал «АвтоВзгляд», в такой ситуации максимум на что может рассчитывать нерадивый водитель — это обычный велик или любое другое маломощное ТС.

Лишенный «прав» гражданин, в трезвом виде катавшийся на электровелосипеде, был остановлен сотрудниками ГИБДД и в итоге признан нарушителем и наказан по ч. 2 ст. 12.7 КоАП, получив очередной штраф в 30 000 руб. Инспекторы сочли, что без ВУ нельзя ездить и на электровелосипедах, с чем водитель не согласился и в поисках правды дошел вплоть до Верховного суда. Но и там отменить наказание не сумел.

ВС постановил, что механические транспортные средства, максимальная конструктивная скорость которых не превышает 50 км/ч, имеющие двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электрический двигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт, требуют от наличия у управляющих ими людей водительского удостоверения.

Наш же герой рассекал на электровелосипеде, способном разогнаться до 40 км/ч максимум, но при этом имеющим электродвигатель мощностью в режиме длительной нагрузки 0,384 кВт. В итоге Фемида постановила, что на подобных великах и самокатах «лишенцам» ездить запрещается.