Nissan Qashqai с человеком внутри сбросили с высоты 65 метров

Достижение зафиксировали как «самый высокий автомобильный банджи-джампинг» или «самый высокий прыжок на автомобиле с тарзанки». Перед броском Nissan Qashqai подвесили на восьми ремнях, подняв на нужную высоту строительным краном. Съемки трюка проходили в Париже.

Для подъема кроссовера Nissan Qashqai была спроектирована особая металлическая клетка с откидным полом. При погрузке и подъеме он занимал горизонтальное положение, а перед прыжком опускался. Команду на старт подавал французский каскадер Лоран Ласко, который сидел за рулем.

О рекорде объявило европейское подразделение компании Nissan, впоследствии японская компания сделает из этого рекламный ролик для продвижения кроссовера Qashqai на рынке Старого Света.

В ролике «паркетник» будет представлен как смелый и дерзкий автомобиль, предназначенный для любителей выходить за рамки привычного. В контексте той же рекламной кампании Qashqai ранее уже играл в пейнтбол и катался на скейтборде.

Сейчас Nissan Qashqai продается в Европе с гибридной силовой установкой с 1,3-литровым турбомотором, выдающим 140 или 158 л.с. Более дорогие версии получили 157-сильный ДВС, работающий в паре с 190-сильным электрическим движком.