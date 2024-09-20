Электропикап Tesla Cybertruck Кадырова стал «кирпичом» в зоне СВО

Tesla Cybertruck, оборудованый пулеметом, отлично справлялся с боевыми задачами в зоне спецоперации, написал Кадыров в своем телеграм-канале. Пикап хорошо маневрировал и демонстрировал высокий уровень защиты экипажа.
Но в итоге заокеанский электрокар, «подаренный от души», превратился в «кирпич» и его пришлось отбуксировать на стоянку, добавил чеченский лидер. Он выразил уверенность, что автомобиль перестал работать именно из-за действий самого Маска, который поступил «некрасиво» и не «по-мужски. «Ну как так, Илон? Разве так делается?», — написал Кадыров.
Месяц назад в Сети появилось видео, на котором глава Чечни едет на новом электропикапе Tesla Cybertruck по Грозному. Кадыров говорил, что буквально влюбился в этот автомобиль, который ему подарил руководитель «Теслы» Илон Маск. Что интересно, последний в соцсетях написал, что не делал Кадырову презентов.
Машины Tesla официально не продаются в нашей стране, в том числе и модель Cybertruck. Однако по «серой» схеме его все-таки можно привезти в Россию, что обойдется минимум в 18,3 млн. рублей. За эти деньги можно приобрести 600-сильную полноприводную версию электрокара с пробегом 3500 км.