Электропикап Tesla Cybertruck Кадырова стал «кирпичом» в зоне СВО

Американский бизнесмен Илон Маск «некрасиво поступил», отключив Tesla Cybertruck, подаренный им главе Чечни Кадырову. Рамзан Ахматович заявил об этом, уточнив, что «электричка» перестала работать после соответствующей удаленной команды.

Tesla Cybertruck, оборудованый пулеметом, отлично справлялся с боевыми задачами в зоне спецоперации, написал Кадыров в своем телеграм-канале. Пикап хорошо маневрировал и демонстрировал высокий уровень защиты экипажа.

Но в итоге заокеанский электрокар, «подаренный от души», превратился в «кирпич» и его пришлось отбуксировать на стоянку, добавил чеченский лидер. Он выразил уверенность, что автомобиль перестал работать именно из-за действий самого Маска, который поступил «некрасиво» и не «по-мужски. «Ну как так, Илон? Разве так делается?», — написал Кадыров.

Месяц назад в Сети появилось видео, на котором глава Чечни едет на новом электропикапе Tesla Cybertruck по Грозному. Кадыров говорил, что буквально влюбился в этот автомобиль, который ему подарил руководитель «Теслы» Илон Маск. Что интересно, последний в соцсетях написал, что не делал Кадырову презентов.

Машины Tesla официально не продаются в нашей стране, в том числе и модель Cybertruck. Однако по «серой» схеме его все-таки можно привезти в Россию, что обойдется минимум в 18,3 млн. рублей. За эти деньги можно приобрести 600-сильную полноприводную версию электрокара с пробегом 3500 км.