Время перевернуть доску: электромобили терпят сокрушительное фиаско во всем мире

Электроистерика, накрывшая в последние годы весь подлунный мир, прошла свой апогей и семимильными шагами возвращается туда, где ей и место: на задворки автомобильной истории. Водители по всему миру уже осознали, что электромотор — не более чем маркетинговый продукт, которому в транспортном средстве найдется место разве что в качестве стеклоподъемника или стартера. А для всего остального существует ДВС. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Плохие новости для фанатов электротяги: став разменной монетой в мире большой политики и больших денег, автоиндустрия довольно оперативно стряхивает с себя навязанные технологии, а пользователи «электричек» во всю готовятся избавить свои гаражи от посредственного транспорта.

Так, скажем, исследование ресурса Global Times показало, что «взрывной» рост продаж электрокаров не привел к глобальному изменению отношения потребителей к виду автомобильного двигателя. Несмотря на все высказанные предположения о переходе автомобилистов планеты Земля на электротягу, даже в Китае лишь 6,5% машин на дороге едут на электричестве, а в «продвинутых странах первого мира», читай — в Евросоюзе и США — 3,15% и 1,7% соответственно. Не сказать, что впечатляюще, не так ли?

О каком глобальном переходе на электромобили идет речь, если и в Старом, и в Новом свете все больше людей намерены отказаться от электромобилей? В США, скажем, 46% обладателей «электричек» намерены продать «экологичную» машину, чтобы приобрести с ТС с классическим ДВС, утверждает исследование агентства McKinsey Co.

Фото globallookpress.com

Всего же в мировом разрезе около 29% автовладельцев в электротяге разочаровались и планируют вернуться к использованию сгораемого топлива.

Звучит обескураживающее, особенно на фоне прошлогодних новостей о триумфальном шествии электромотора по дорогам, но факт остается фактом: электромобили, быстро взлетев, так же быстро покидают списки фаворитов.

Например, в Германии, по данным Ассоциации европейских автопроизводителей, продажи новых электромобилей в мае сократились на 30,6% к прошлому году, а в июле — уже на 35,8%. В Италии спрос на «электротягу» упал на 19% в годовом выражении, а в целом по Евросоюзу количество регистраций «электричек» сократилось на 12%.

Беспрецедентное снижение интереса происходит на фоне прекращения государственной поддержки: без дотаций электромобиль оказался дороже и сложнее в содержании, чем обычный бензиновый или дизельный. Падает и Tesla, причем второй квартал подряд, хотя детище Илона Маска уже пошло на снижение цен и введение крайне лояльной финансовой политики, в рамках которой покупку новой машины одобряют в кредит под низкий процент.

Фото globallookpress.com

Не лучше и новости из КНР: продажи электромобилей замедлились, началось ценовое ралли наоборот, в рамках которого производители соревнуются в величине скидки, а многие мелкие автобренды и вовсе готовятся к банкротству, не имея возможности конкурировать с крупняком на падающем рынке.

Короче говоря, вся эта статистика подсказывает, что мы как никогда близки к развязке этой впечатляющей истории вселенского обмана: до падения занавеса остались уже месяцы, а не годы, а открытым остается фактически только один вопрос: чей же интерес на самом деле стоял за этой аферой по имени «электромобиль»?