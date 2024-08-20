Прощай, Tesla: почему американская «электричка» больше никому не нужна

Фотографии с полузаброшенной парковки, где стоят сотни новеньких автомобилей Tesla, облетели весь мир благодаря Reddit. Спад продаж американских «электричек», тесно связанный и с отказом многих правительств от дотации электротранспорта, и с высокой изначальной ценой, которая, как уже стало понятно, никогда не окупится, и с третьим, весьма суровым фактором. Каким — рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Вторая эпоха электромобилей началась с Илона Маска и его Tesla: популярность «батарейного» транспорта во многом была связана именно с появлением американской машины на аккумуляторах. Ни японцы, которые бросились «во все электрические» еще в десятых годах нового века, ни корейцы вместе с вездесущими китайцами к «новой странице» автомобильной истории причастны изначально не были. Они лишь подхватили моду, заложенную американцами и, как тогда казалось, для американцев: безумная, шитая белыми нитками «экологическая» повестка каким-то чудом появилась в то же время и очень помогла продажам. А тут еще и дотации от государства. Совпадение? Не думаю.

Москва была буквально запружена электромобилями Tesla в 2022 году, но уже в 2024-м «тачек Илона Маска» на дорогах стало значительно меньше: все больше и больше поклонников электрокаров смотрит в другую сторону. Еще более заметны изменения предпочтений в Белоруссии: многие местные зарабатывали на переправах «американцев» в Россию, так что на улицах Минска их было невероятное количество. Было. Сегодня там совсем другие машины: BYD, причем в максимально дешевом исполнении, а также FAW Bestune NAT, созданный для такси, заняли всю нишу, которую ранее обживала Tesla. Почему это произошло?

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Во-первых, конечно, из-за цен: «китайцы» заметно дешевле. А во-вторых, виноваты сами американцы: если вживую осмотреть любую машину «Тесла», то качество ее сборки и подгонки деталей разочарует даже самого непривередливого автомобилиста. Кривые швы и дверные проемы, чудовищные материалы отделки и множество «багов» — такое не перекрыть даже именем живого воплощения «железного человека». «Электричка» — штука изначально дорогая, покупали ее люди, хорошо знакомые с европейскими машинами и качеством их сборки. Так что поставив рядом новенькую Tesla и, скажем, LiXiang, выбор будет очевиден. Да и второй, повторимся, обойдется дешевле.

Россия и Белоруссия в этом смысле — просто примеры, поскольку аналогичная история «растворения» автомобилей «Тесла» на дорогах происходит по всему земному шару. Они просто не могут составить конкуренцию «китаю» ни на одной из траекторий: ни по качеству, ни по цене, ни по технологиям. И не помогут никакие пошлины, которые те же американцы принялись вводить, дабы поддержать «домашнего» производителя.

Но это так не работает. Так что остался последний шаг: «перевернуть доску» и доказать всем, что электромобили — это плохо. Ждем, недолго осталось.