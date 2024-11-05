Запчасти и расходники из Турции: в Россию потекла река санкционки от члена НАТО

С прекращением в 2022 году официальных поставок хорошо знакомых европейских и американских товаров, тесно связанных с автомобилями — моторные масла, запчасти, расходные материалы — беспрецедентно выросло количество «ноунеймов», что приехали на полки отечественных автомагазинов не только из Китая. Немало предложений и мощного турецкого автопрома, который зачастую оказывается качественнее «поднебесного». И причина тому — на поверхности. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

За девять месяцев 2024 года экспорт турецких товаров в Россию стремительно движется в сторону рекорда: согласно отчетам Бюро статистики Турции (TUIK), цифра уже перевалила за 6,47млрд. долларов и может побить рекорд и запредельного 2013-го, и прошлого, 2023-го. В одном только сентябре турки привезли к нам товаров на 803 млн. «баксов».

И здесь не только традиционный турецкий трикотаж, но и значительный объем разного рода техники, а так же автозапчастей и расходников. В некоторых случаях — запрещенных и затабуированных санкциями. Но союзы — союзами, высказывания политиков — высказываниями политиков, а денежки — денежками.

Турецкая автомобильная промышленность входить в ТОП-15 крупнейших в мире, а так же в европейский ТОП-5, уступая лишь немцам, французам, британцам и испанцам, обгоняя не только Россию, что не удивительно, но и Италию, что действительно поражает. Но ключ к осознанию роста турецких поставок и важности этого аспекта торговли для автомобилистов лежит в соседнем параграфе.

Фото globallookpress.com

Турция — крупнейший поставщик автокомпонентов в Европе. И здесь-то и появляется «возможность для маневра», а так же для очень крупного заработка. Географическое соседство — через Черное море — а так же освобождение рынка от именитых игроков, позволили туркам существенно нарастить свой собственный доход в торговле с Россией.

Во-первых, тут же появились новые бренды, выпускаемые на старых заводах, которые активно начали процесс замещения: качество понятно, цена актуальна, а товарный знак интересует покупателей все меньше и меньше. Во-вторых, многие запчасти (например, на автомобили марки Renault), массово производимые в Турции, приехали в Россию тем самым «параллельным импортом».

С них буквально болгаркой спиливали опознавательные знаки, после чего грузили на корабли и везли в наши широты. Часто эти элементы вообще не имели аналогов, или были на три порядка выше качеством. Автовладельцы счастливы, «купцы» богаты, и те, и другие — довольны. Идеальная сделка!

Турки, испокон веков «сидящие» на проливах (читай — на контроле логистики), остро нуждаются в финансах, их экономика трещит по швам, а инфляция бьет рекорд за рекордом: обещания уже не помогут — нужны прямые инвестиции, живые деньги, которые срочно и напрямую вливаются в реальный сектор — в производство. А такое предложение могут сегодня сделать лишь несколько стран, среди которых европейских — нет. Зато есть один сосед сверху. Название отгадаете?