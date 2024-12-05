Почем будет «ехать»? Сможет ли запрет на экспорт бензина сдержать цены на АЗС

Власти страны продлили до 31 января 2025 года запрет на экспорт бензина. Зачем это понадобилось, может ли в России возникнуть нехватка моторного топлива и что будет с ценами на заправках в ближайшие недели, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Топливо снова дорожает, и к Новому году может огорчить своей стоимостью

Надо заметить, что никакого дефицита «горючки» на АЗС (наподобие того, например, что наблюдался в конце прошлогоднего лета), сейчас нет и в помине. Так что не нужно опасаться, что продление запрета на экспорт — это реакция на какую-то уже возникшую нехватку топлива. Все гораздо прозаичнее: запрет зарубежных поставок и его продление происходят не в первый раз и, надо полагать, не в последний.

Сейчас к нему вполне могло подтолкнуть, в том числе, резкое ослабление рубля по отношению к доллару: такая ситуация без экспортных ограничений может привести к действительно очень неприятным последствиям. Сами власти официально заявили, что ограничение нужно для сохранения стабильности на внутреннем рынке, поддержания экономики и противодействия серому экспорту.

Но что же конкретно означает этот шаг для миллионов российских автомобилистов, которые не планируют сидеть на месте в ближайшие два месяца и скорее всего, даже намерены отправиться в дальний вояж в разгар длительных новогодних праздников?

Фото globallookpress.com

Само по себе продление запрета на экспорт в этом смысле выглядит как хороший сигнал. Ведь логика подсказывает, что эта мера препятствует нехватке бензина, а значит — и его дороговизне. В России давно сформировалась практика, согласно которой государство тщательно следит и за предложением на розничном рынке топлива, и за тем, чтобы цены на заправках не «пустились в галоп». Хотя такой подход, конечно, не избавляет от плавного удорожания.

Более того, с 1 декабря, сразу же после продления запрета на экспорт бензина, ценники на АЗС «поползли» вверх. По замечанию многочисленных наблюдателей, топливо подорожало на заправках многих крупных сетей, включая «Лукойл», «Газпром нефть», «Татнефть», «Башнефть». Рост в некоторых случаях достигает 1 руб. за литр.

А в ближайшие недели, по мнению экспертов, стоимость и бензина, и дизеля прибавит еще, и есть все шансы, что за декабрь топливо подорожает на 1,5-2%. И там, где, например, бак «95-го» на 50 л стоил 3000 руб., уже через считанные недели он вполне сможет потребовать 60 руб. сверху. Так что потратить на 1000-километровой трассе при расходе 10 л/100 км придется уже 6120 руб.

Вроде, разница в 120 руб. — не так уж и много. Другой вопрос — что ждет нас дальше, начиная с 1 января? Какие цены увидят водители на российских АЗС в праздники? Как ни странно, велика вероятность, что заметного «январского» повышения цен может и не случиться. Ведь одна из целей продления запрета на экспорт — это своего рода сигнал от регуляторов розничным сетям. Но сейчас утверждать, как они поведут себя в «праздничном» январе, сложно.

Фото globallookpress.com

При этом, как ни парадоксально, на практике топливо в рознице на многих АЗС в следующем месяце может оказаться даже дешевле, чем сейчас.

Обеспечивается это за счет разнообразных приемов, к которым ключевые сети обычно прибегают в продолжительные новогодние каникулы для стимулирования спроса и лояльности постоянных клиентов.

В первую очередь имеются в виду скидки на различных условиях (например, дисконт 5% за покупку не менее 30 л) и начисление дополнительных бонусов (которые, в свою очередь, конвертируются в рубли для оплаты того же топлива и других товаров, предлагаемых на конкретной сети АЗС). Как показывает практика, использование этих приемов позволяет сэкономить 2-5% от стоимости топлива.

При вышеупомянутом баке «95-го» на 50 л, подорожавшем к новому году до 3060 руб., это даст экономию до 153 руб., что на трассе в 1000 км при расходе 10 л/100 км позволит сохранить больше 300 руб. Главное — чтобы после «праздничного» января цены не продолжили свой рост темпами, опережающими инфляцию.