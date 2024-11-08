В Wildberries за бензином: сможет ли новый игрок «взорвать» топливный рынок

Объединившиеся в этом году маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы Russ запустили собственную сеть заправок, на которой автомобильные баки заполняются на «более выгодных условиях». Услуга пока доступна исключительно водителям новой компании. Но уже сейчас рассматривается возможность расширения сети за счет открытия дополнительных АЗС для широкой аудитории. Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд», сможет ли такой проект выжить на российском рынке и предложить привлекательные для водителей цены на топливо.

Надо признать: идея необычная и выглядит интересно. Вряд ли кто-то поспорит, что здорово покупать качественную «горючку» по ценам ниже, чем на «брендовой» заправке за углом. Но насколько это реально?

Розничная торговля моторным топливом — это традиционная вотчина вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний, обладающих разветвленными сетями заправок в разных регионах страны, с которыми вынуждены считаться (в том числе и ценообразовании) так называемые независимые игроки рынка.

— При этом любая независимая от крупных участников рынка сеть АЗС не сможет стать успешным проектом, если не будет иметь дополнительной поддержки, замечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. — То есть она может не выдержать конкуренцию со стороны именитых брендов. Причина проста: рост оптовых цен в сочетании с сезонными колебаниями спроса периодически вызывает такое снижение прибыльности этого бизнеса, которое порой критично даже для крупных сетей.

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А практика показывает, что независимые от нефтедобывающих компаний заправки чаще всего закрывались, конкурируя с крупными оппонентами — компаниями, получающими выплаты компенсаций в рамках так называемого демпферного механизма. Однако это еще не значит, что идея создания успешного бизнеса в этом сегменте в любом случае является лишь «пиаром».

— Скидка к ценам на конкурирующих АЗС может формироваться за счет покупки больших объемов топлива у других сетей или непосредственно у российских НПЗ. Кроме того, в случае с новой объединенной компанией запуск ее собственных заправок — это часть плана по созданию инфраструктуры вокруг складских комплексов, то есть улучшение условий для сотрудников и партнеров. А значит — не самостоятельный бизнес, — развивает свою мысль специалист.

Но достаточно жизнеспособный, чтобы предоставлять некоторый дисконт к ценам конкурентов. При этом следует понимать: низкая маржинальность бизнеса АЗС в любом случае не позволит новому игроку сделать свою скидку значительной. То есть новая независимая заправочная сеть с привлекательными ценами — это не фантастика, а вполне реальный в определенных условиях бизнес. Хотя «взорвать» рынок топлива такому проекту вряд ли по силам, — отмечает наш эксперт.