Мегасделка века: что будет с ценами на АЗС после слияния нефтяных гигантов России

О грядущем грандиозном слиянии вертикально-интегрированных нефтегазовых гигантов России сообщило американское издание Wall Street Journal (WSJ). По его данным, власти страны обсуждают планы объединения трех крупнейших компаний отрасли — «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти» — в единого «мегапроизводителя». И если учесть, что эти «монстры» не только добывают и перерабатывают «черное золото», но и продают нам готовое топливо на своих АЗС, то возникает интересный вопрос: может ли слияние трех гигантов привести к снижению цен на автозаправках? Портал «АвтоВзгляд» нашел ответ на него.

Сторонники объединения, по утверждению заокеанского ресурса, считают, что такой шаг позволил бы слившимся игрокам зарабатывать «значительно больше денег». Правда, в «Роснефти» в ответ на запрос WSJ опровергли эту информацию, а «Лукойл» заверил, что не ведет никаких переговоров на эту тему. Да и в Кремле ответили, что не знают о подобной сделке.

Впрочем, формальные опровержения сами по себе еще не означают, что такой вариант событий невозможен. А поскольку три гиганта занимают львиную долю на внутреннем топливном рынке, то вполне допустим вопрос, как подобное слияние могло бы сказаться на ценах на российских АЗС. То есть могут ли подешеветь бензин и дизель? Или топливо, наоборот, неминуемо подорожает?

На первый взгляд, что же тут неясного? Мировая практика показывает, что объединение нескольких крупных участников рынка — это риск монополизации, а значит — искусственного завышения цен. В тех же США с их богатой историей борьбы с картелями, такой эффект считается в большинстве случаев неизбежным, на что указывают многочисленные исследования.

Фото globallookpress.com

Например, выводы совместного анализа Принстонского университета и Федеральной торговой комиссии (2010), данные экономистов Университета штата Северная Каролина (2014) и оценка Нью-Йоркского университета (2018). Причем повышение цен по итогам слияния компаний — типичная ситуация и для розничного рынка топлива, отмечало в 2004-м Управление государственной отчетности США.

Однако в случае с российской реальностью не стоит ждать ни резкого удорожания, ни заметного удешевления топлива, уверен заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Даже в случае объединения крупнейших игроков.

— В нашей стране розничная цена бензина зависит от трех важнейших факторов. В порядке убывания значимости они выглядят так: налоги, договоренность правительства и нефтяных компаний о сдерживании роста цен на их заправках в пределах инфляции и биржевые котировки. Наиболее значимы договоренности правительства с нефтяниками.

То есть, если мы представим, что все нефтяники объединились, на договоренностях это не скажется. Как и на состоянии внутреннего рынка. Что касается биржевых котировок, то в России они напрямую влияют на оптовые и мелкооптовые цены, но лишь частично — на цены розничные — рассказывает эксперт.

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Впрочем, слияние «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти» в любом случае маловероятно, считает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. Причем, по его мнению, по целому ряду причин:

— Во-первых, слухи о таких мегапроектах возникают буквально каждые два-три года, начиная примерно с 2007 года, замечает эксперт. И в этих предполагаемых сделках обычно «Роснефть» «приобретает» или «Лукойл», или «Сургутнефтегаз». Во-вторых, причины слияния, о которых пишет Wall Street Journal, на наш взгляд, неоправданны, — объясняет свою позицию специалист. — Маркетинг «Роснефти» и так достаточно эффективен, особенно если учесть, что значительная часть экспорта ее нефти идет в Китай напрямую по трубопроводу с долгосрочным контрактом без крупного дисконта к мировым ценам на нефть.

Кроме того, ничто не мешает «Роснефти» и «Газпром нефти» заключить с «Лукойлом» маркетинговые соглашения. Наконец, настолько крупное слияние всегда сопряжено с риском временного снижения производительности при объединении команд и операций, что может свести на нет любые теоретические краткосрочные преимущества, — рассуждает г-н Смит.

Таким образом, даже если российские нефтегазовые супергиганты в самом деле решат объединиться, их ценовая политика на собственных АЗС, видимо, останется прежней. А значит, и стоимость моторного топлива в любом случае будет меняться привычными темпами, без резких скачков. Но, повторим, и возможность самого слияния сомнительна.