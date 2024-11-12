Спишу все ваши штрафы: как жулики эксплуатируют жадность российских водителей

Примерно 95% российских водителей честно платят штрафы, причем 86% стараются сделать это в двадцатидневный промежуток, чтобы получить скидку в 50%. Но есть на российских дорогах те самые 5%, которые накапливаются штрафные квитанции в надежде на чудо: сами сгорят/пропадут/спишутся, нужное подчеркнуть. На них-то и рассчитана очередная махинация, активно продвигаемая в социальных сетях. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Автомобильные штрафы — известный камень преткновения для отечественного водителя. Их никто не любит, а уж как доходит до оплаты — хоть волком вой. Разные «оплошности», что стоят по 500 рублей или 250, если со скидкой, еще куда ни шло. А вот если дойдет до «крупняка» вроде неправильной парковки в столицах или выделенной полосы — начинаются самые настоящие «качели»: отрицание, гнев, торг, депрессия.

До принятия ситуации доходит не у всех: есть еще когорта водил, мечтающих найти волшебный телефонный номер, способный разом избавить от целого вороха «писем счастья». Такие «колллекционеры», набирающие нарушений на сотни тысяч рублей и не желающие платить и становятся добычей жуликов всех мастей.

В соцсетях и на досках объявлений регулярно встречаются предложения в стиле «сниму ограничения», «помогу отбиться от судебных приставов» и «избавлю от штрафов». Якобы, этим всесильным людям доступны недра и «святая святых», куда можно внести изменения буквально за «шапку сухарей». Мол, вы нам долю малую от набранного по всем камерам нашей необъятной — мы вам индульгенцию. Были грехи — а теперь их нет. Взаимовыгодная сделка! Однако система несколько умнее, только вот мало кто об этом знает. И попадает в силки, расставленные злоумышленниками.

Фото globallookpress.com

Итак, стоит, пожалуй, для осознания и понимания описать, откуда «растут ноги» этой аферы. Федеральная сеть «Паутина», в которую входят все без исключения комплексы фото- и видеофиксации на российских дорогах, появилась только в 2021 году. А до нее действовали разрозненные базы данных по регионам.

Они были сложно контролируемы и разъединены, так что многие исполнители на местах пытались пользоваться служебным положением и вносить изменения, убирать уже оформленные штрафные постановления, браковать данные, полученные с камер, и многое другое. Кумовство у нас в почете, ничто не способно этот могучий и древний аргумент победить.

Ничто, кроме федеральной сети, в рамках которой все региональные аналоги соединены, а внутренняя система безопасности активно и без устали бдит: убрал оператор два комплекта документов, сформированных на один автомобиль — «загорается лампочка». Будет проверка. Если она выявит «умысел» — получите и распишитесь в превышении должностных полномочий и далее по списку вплоть до УК РФ. Пойдет ли оператор на такой риск сегодня? Ответ очевиден: конечно, нет.

Следовательно, все «предложения» о решении проблем — обман, физически невозможная операция, реализовать которую не под силу даже «особым людям». Риск оказаться «под колпаком» настолько велик, что взятка должна быть феноменальных и сногсшибательных размеров, а в нашем случае предлагают «порешать вопросики» буквально за горсть мелочи.

Фото globallookpress.com

Так не бывает: взяв задаток, мошенник просто исчезнет, а ближайший постовой, остановивший нарушителя-коллекционера, проверит штрафы в базе и предложит оплатить все на месте, включая работу судебных приставов.

Альтернатива — машину на штрафстоянку, каждый день на которой тоже стоит денег, а оставить ее в счет уплаты долга — невозможно, нет такой процедуры. В любом случае предстоит все долги закрыть и забрать транспортное средство. И чтобы себя самого под долговую яму не подводить, штрафы лучше заплатить сразу, пока действует скидка. Дешевле будет.