Дурдом: европейский автопром сходит сума в предсмертной агонии

Читая периодически долетающие до наших бескрайних широт новости из «цветущего сада», осознание происходящего приходит все реже и реже: змея не просто кусает себя за хвост, змея себя уже доедает! Германия, Италия, Франция и другие европейские страны последовательно и беспринципно уничтожают собственные автомобильные заводы, вышвыривая рабочих на улицы и закрывая конвейеры. Что у них в головах-то? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Кто бы там что ни говорил с трибунки, а исход из России тяжко дался европейским автогигантам. Приток суровых русских дивидендов, внезапно прекратившийся, привел к самому настоящему «эффекту домино»: один за другим начинают закрываться европейские автозаводы. Вот и Брюссель отметился на «карте кладбищ»: в столице Бельгии проходят демонстрации против закрытия предприятия Audi, что автоматически приведет к росту безработицы.

Каждый закрытый ларек — это минус налоги в бюджет, плюс пособие по безработице. А если речь идет о заводе? Ломать — не строить, закрыть — мгновение, открыть снова — десятилетия. Российская экономика, стряхивающая с себя пепел девяностых, соврать не даст. Но перенос производств в другие страны — это только затравка. Кульминация — в электрификации.

Решение стать «углероднонейтральными» настолько понравилось еврочиновникам, что они решили и вовсе уморить любое автомобильное производство, где присутствует ДВС. В Гааге, например, где находится знаменитый трибунал, решили запретить рекламу ископаемого топлива и всего, что с ним связано.

Фото globallookpress.com

К 2030 году Гаага должна стать «климатически нейтральной», то есть полностью лишиться всего, что работает на ископаемом топливе.

И это не только машины — это еще и котельные, электростанции и многое другое. Чем станет греться городок, расположенный на самом берегу Северного моря — большой вопрос. Но решать его будут другие люди — чиновники сменятся за пять лет.

Впрочем, кое-где все же появляются иногда всполохи здравого смысла. Как ни странно, но первыми встрепенулись итальянцы: министр окружающий среды и энергетической безопасности Жильберто Пичетто Фратина толсто намекнул, что запрет на ДВС к 2035 году в Европе не имеет ничего общего с реальностью. Чиновник не стеснялся в выражениях: концепция тотальной электрификации абсурдна.

Итальянцев беспокоит в первую очередь факт снижения спроса на электромобили, которые без государственной дотации оказались никому не нужны. К искомому 2035 году «электричек» на дорогах будет даже меньше, чем сегодня. «Врубили заднюю» и автоконцерны: жизненный цикл двигателя внутреннего сгорания продлен почти на всех предприятиях, включая даже Volvo.

Фото globallookpress.com

VW, Mercedes-Benz, Ford, GM — все перешли от возвышенного страдания по экологии к насущному вопросу экономики. Деньги начали заканчиваться. Успеют ли повернуть речку вспять? Хватит ресурса? Повторюсь, ломать — не строить. И тут самое место вспомнить про китайцев, которые готовы поставлять любые автомобили по фактически любым ценам.

«Поднебесные» предприятия полны ликвидности, которая инвестируется в инновации и расширение, в новые модели и новых людей, зачастую выкупленных целыми отделами с тех самых закрывающихся европейских заводов. Еще немного, буквально пару лет, и некого выкупать будет. И некого, и неоткуда. Если, конечно, не произойдет чуда. Но чудо в данный момент занято другими вопросами...