Доснижались: дикие штрафы за производство авто с ДВС добивают европейский автопром

Упорно насаждаемый перевод автомобилестроения с двигателей внутреннего сгорания на электромоторы выглядит успешным только в релизах Евросоюза и организаций, тесно связанных с «зеленой экономикой». На самом деле волюнтаристские действия западных правительств способствуют все большей разбалансировке отрасли, в чем портал «АвтоВзгляд», собственно, никогда и не сомневался.

Это только со стороны кажется, будто уж в Европе-то идеи электромобилизма безоговорочно торжествуют, и в скором времени «неэкологичные и шумные» ДВС канут в Лету. Однако баланс между надгосударственным регулированием, потребительским спросом и конкурентоспособностью европейской промышленности становится все более хрупким.

Более 70% автомобилей, производимых в ЕС, превышает в настоящее время установленные целевые показатели по CO₂. Автоконцерны неиллюзорно рискуют влететь на солидные штрафы, сумма которых за 2025 год может в совокупности достичь 3,5 млрд евро.

ДАМОКЛОВ МЕЧ

Как известно, в 2020 году ЕС с умной головы установил целевой показатель выбросов CO₂ для легковых автомобилей в размере 95 г/км. Тогда потакание «зеленой» идеологии вылилось для производителей в 510 млн евро, выплаченных ими за невозможность достичь требуемых параметров.

Фото: Alicia Windzio/globallookpress.com

С 2025 года пресловутый показатель был снижен еще больше — до 93,6 г/км, превратившись в дамоклов меч, висящий над головами автомобильных компаний, которые оказались буквально на растяжке. С одной стороны, нормативы вынуждают их максимально электрифицировать свои продукты. А с другой — клиенты продолжают упрямо требовать машины с традиционными силовыми агрегатами.

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) ратует за пересмотр жесткого регламента, ведь он все шансы испортить жизнь предприятиям отрасли, которые и без того не жируют, находясь под бременем недавно введенных экспортных пошлин и растущего давления со стороны китайских конкурентов.

Производители автомобилей утверждают, что штрафы лишают их инвестиционного потенциала, ставят под угрозу конкурентоспособность и вынуждают сокращать рабочие места в результате закрытия заводов по производству двигателей внутреннего сгорания. Эта проблема в последнее время приобрела глобальный характер.

ТОРГОВЛЯ ВОЗДУХОМ

Из всех брендов, входящих в Volkswagen Group, только Cupra соответствует целевому показателю CO₂. В целом же у группы превышение составляет 5,6 г/км, и это немало. Точно так же выбивается из установленных евробюрократами рамок альянс Renault-Nissan-Mitsubishi: из 5 входящих в него марок экологическим условиям соответствует только Alpine. Сама Renault, вбухавшая немеряные деньги в разработку электрических моделей, находится у самой границы дозволенных выбросов.

Фото: Alicia Windzio/globallookpress.com

Хитрые японцы из Subaru, Mazda, Honda, Suzuki, прочно оседлавшие европейский рынок, также как Ford и Stellantis, осознали физическую невозможность соответствовать «зеленым» требованиям ЕС. Они пошли другим путем: во избежание штрафов заключили частные соглашения о пуле с «экологичной» Tesla, приобретая у нее квоты на CO₂.

Но даже такой плутовской ход не помог пулу достичь желаемых результатов. Их совокупный показатель на 1,4 г/км превышает установленный. Вроде бы, совсем немного, однако за первые полгода это уже обернулось штрафами в размере €500 млн. Впрочем, на драконовские законы Евросоюза сетуют далеко не все. Кто-то теряет, а кто-то находит.

Вот Tesla нехило на этом зарабатывает — в 2020 году она сообщила о выручке в размере $1,58 млрд от соглашений о пулинге. Те, что вложил колоссальные средства в разработку и производство электромобилей, готовы грудью встать на защиту своих конкурентных преимуществ, и продажи квот на выбросы CO₂ стоят у них не на последнем месте. Правда, в мире из, слава Богу, пока меньшинство.