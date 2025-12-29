Костлявая рука конкуренции: китайские шины внезапно признали неэкологичными

Отечественный шинный рынок — идеальный сценарий для хорошей, в стиле Островского, пьесы: эмоции, победы, поражения и снова эмоции. Обязательно — мощная кульминация, в рамках которой единственный, но абсолютно позитивный герой приходит и выручает «хороших», наказывая «плохих». В главное роли — естественно, государственный чиновник. А как же иначе? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Новость, что называется, «под елочку»: нежданно-негаданно Роскачество обнаружило опасные канцерогены в китайских шинах. На этом месте любой водитель, что ежедневно вдыхает мегатонны углекислого газа, стружку от тормозных колодок, испарения бензина, моторного масла, тормозной жидкости, антифриза — и вовсе ядовитого, а сверху еще и «омывайки», должен озадачиться. Теперь еще и шины — зло? Выбирая покрышки, мы смотрим на цену, а потом, не часто, но все же, на их технические возможности. Ну и чтоб изнашивались помедленнее. Какие канцерогены в составе, о чем вы?

Беда пришла откуда не ждали: оказывается, что после переработки «поднебесные» покрышки, становятся покрытием для детских площадок и отравляют окружающую среду. А вот российские, внезапно, строго соответствуют ГОСТу, никого и ничем не травят, становятся чудесными детскими площадками, на которых очень полезно проводить время.

Все отечественные производители — молодцы, а все китайские, что попали в экспериментальный центр — не молодцы. Китайцы — табу, покупай отечественное: единственный вывод, который красной ниткой идет через все исследование.

Экология и переработка шин — явление важное и нужное, процесс, остро необходимое огромной стране, в которой десятки тысяч свалок, с тоннами отходивших свое шин. Если удастся этот мусор не просто в землю закопать, а повторно применить — чудесно, прекрасная новость.

Фото avtovzglyad.ru

Но в контексте выбора и покупки новой резины, который становится серьезным испытанием для огромного числа семей, а потом еще и для шиномонтажников, которые патологически не могут поставить с завода кривую, а затем еще и бездарно хранимую российскую шину на диск, подобные исследования выглядят излишне одиозными. Как соринка в чужом глазу они выглядят. Непарламентские выражения оставим при себе, но уж поверьте — их достаточно.

Не пора ли «заметить бревно», отладить производство и, главное, ценообразование? Выдать продукт, который захочется купить себе и своим близким, захочется поддерживать не за бирку «сделано в России», а за качество и надежность, уверенную управляемость и стойкость к не всегда гладким дорогам? Услышать своего потребителя, в конце-то концов, принять его требования и провести работу над ошибками?

Костеря «Ладу» за неспособность составить честную конкуренцию импортному (читай — китайскому) автопрому, мы периодически забываем об одном неловком эпизоде: LADA легко заменяется в этом уравнении любым отечественным производителем без коррекции итогового вывода.

Да, родная, столь тяжелым трудом поднятая и не очень ясно как удерживающаяся на плаву экономика не в состоянии противопоставить хоть что-то влекущему покупателя импорту. А на безрыбье — даже родом из Китая, чьи товары еще совсем недавно котировались вообще-то ниже отечественных. Как же так вышло, что они местами-то поменялись, а?