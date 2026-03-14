«Китайцы» приходят и уходят, «Москвич» интригует новым седаном, пьяных водителей начнут «оформлять по-быстрому: итоги недели

Этой весной в России тает не только снег, но и модельные линейки китайских производителей. Так, сразу с двумя кроссоверами прощается Jetour и с одним — Geely. Впрочем, не обходится и без премьер: новые версии Tank 300, Jetour X90+, Geely Preface и Monjaro, а также седан от «Москвича», Soueast S06 и GAC Aion V. О них и о многом другом — в видеообзоре главных событий уходящей недели портала «АвтоВзгляд».

Как выяснилось во время тест-драйва новых кроссоверов «Москвича» (кстати, найти обзор на М70 можно здесь, а на М90 — вот тут), столичный автозавод планирует расширить «престижную» линейку М за счет седана. Никаких подробностей о нем генеральный директор компании Елена Фролова не раскрыла, но отметила, что окончательное решение по поводу этой модели будет принято до конца 2026 года.

И еще одна новость, связанная с перезапущенным брендом: столичный автозавод официально закрыл проект «Москвич 5». Впервые SUV презентовали летом 2023-го, пообещав, что в продажу он поступит в 2024-м, но кроссовер так на рынок и не вышел.

А теперь — к китайцам. На этой неделе сразу две новинки выкатила Geely. Первая — посвежевший седан Preface. И главное изменение тут произошло под капотом: мощность двигателя снизили с 200 до 150 л.с. Очевидно, это сделали для того, чтобы удержать более-менее адекватные цены. Ну а вторая премьера от этой марки — обновленная базовая версия кроссовера Monjaro.

Едем дальше — Tank. На официальном сайте марки появились новые прайс-листы внедорожника с индексом 300, и в них обнаружилась интересная деталь: автомобили 2026 модельного года будут оснащаться моторами на 218 л.с. И продажи таких машин стартуют в апреле-июне. А чуть раньше, уже до конца марта, в шоу-румах дилеров появится GAC Aion V — компактный кроссовер с электрической установкой на 204 силы.

И еще парочка премьер. Родственный для «Джетура» бренд Soueast анонсировал скорый запуск компактного кроссовера S06 — того, что должен был выйти на наш рынок еще в прошлом году. Подтверждено, что его дебют состоится до конца мая. Сам Jetour, кстати, тоже на этой неделе отметился новинкой: полноприводной модификацией большого кроссовера X90+.

Поговорим и о тех, кто больше не с нами. Тот же «Джетур» сократил свою модельную линейку, отказавшись сразу от двух кроссоверов — X50 и X70. Почему с ними попрощались? Потому что не пользовались большим спросом. Вероятно, по той же причине Geely отправила в отставку семиместный Okavango. Хотя в представительстве бренда факт прекращения поставок отрицают.

Ну а напоследок по традиции немного социалки — новость о том, что в Госдуме поддержали идею упрощения процедуры оформления пьяных водителей. Соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента, и его рекомендовали принять в первом чтении. Зачем он вообще понадобился? Чтобы избавить сотрудников ГАИ от лишних протоколов.

А подробнее о главных автособытиях последних дней — видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.