Где правильно поставить запятую: электросамокаты запретить, нельзя разрешить

Наступление нового электросамокатного сезона у портала «АвтоВзгляд» никаких положительных эмоций не вызывает. Все попытки как-то упорядочить вырвавшееся из-под контроля индивидуально-мобильное сумасшествие до сих пор благополучно саботировались окрепшим кикшеринговым бизнесом, и нет никаких причин считать, что в обозримом будущем диспозиция на этом фронте изменится.

В Москве вот-вот окончательно сойдет снег, и на столичные тротуары вновь выплеснется волна электросамокатчиков. Руководители кикшеринговых компаний довольно потирают руки в предвкушении начала сезона — вот-вот подмороженный зимой поток рублей оттает и живительно заструится по их пересохшим финансовым артериям. Ну а нам, не пораженным вирусом СИМ, пора готовиться к привычному уже противостоянию — с ранеными и погибшими.

ЗАБОЛТАТЬ ТЕМУ

В предчувствии очередного СИМ-сезона Президент России в начале марта поручил Минтрансу совместно с МВД России подготовить при участии широкого круга общественных организаций «предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам».

Это до какого же уровня деградировала ситуация, если на нее счел необходимым обратить внимание глава государства, занятый решением сложнейших вопросов внешней и внутренней политики. Однако есть дурное предчувствие. Если МВД действительно заинтересовано в решении вопроса, то Минтрансу это фиолетово. А общественники постараются как можно глубже закопать тему в демагогических рассуждениях и бредовых дискуссиях. Что, собственно, уже началось.

Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Одни натужно рожают идею оставить СИМ на тротуарах, но резко снизить их максимальную скорость. В ответ моментально звучит суровая отповедь — подобного рода предложение противоречит элементарной логике. Ведь человек использует электросамокаты и электровелосипеды как раз для того, чтобы двигаться быстрее пешеходного потока.

Вот и другая глубокая мысль: надо обозвать электросамокаты мопедами и выпихнуть на дорогу вкупе со всеми их индивидуально-мобильными собратьями. Опять неувязка. Водители-то в чем виноваты? За какие грехи им выпустят прямо под колеса стаю обалдевших от восторга ездунов, не имеющих никакого представления ни о ПДД, ни о культуре вождения?

Третье предложение заключается в том, что нужно навесить на все СИМ номера как на автомобили и почем зря ловить их за нарушения. Но водители-то худо-бедно проходят экзаменационное чистилище прежде, чем попасть в автодорожный рай. А как владельцы электросамокатов и прочих моноколес (у которых, кстати, не предусмотрены места для номерных знаков) будут следовать правилам, о которых они ни слухом, ни духом?

ФИГОВЫЙ ЛИСТОК

Это только малая часть pro et contra — плодятся они с немыслимой скоростью, а посему нет никакого смысла перечислять их дальше. Очевидно, что цель подавляющего большинства подобных рассуждений — заболтать тему, раздробить ее на массу мелких проблемок, утопить в бессмысленных препирательствах, скрыть за частностями главное.

Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

А главное было очень четко продемонстрировано в телепрограмме «Главная дорога» еще пять лет назад во время краш-теста электросамоката. «Российская газета» тогда осветила его результаты. Каскадер совершил наезд на оснащенный датчиками манекен, имитировавший пешехода.

Основной удар пришелся в пах и живот манекена. На живот пришелся удар 7,5 g, что соответствует удару боксера. На ребра -37 g. Это соответствует последствиям средней тяжести аварии в гонках «Формулы 1». Краш-тест проводился на скорости 20 км/ч, что даже медленнее, чем ныне предлагаемый предельный лимит.

Казалось бы, что тут думать? Все предельно ясно. С тротуаров любой вид СИМ следует немедленно убрать, не устраивая цирка с всевозможными ограничениями. На дорогу их также не выпускать — у водителей своих проблем хватает. Поскольку собственной инфраструктуры для движения у электромонстров нет, до ее появления запретить их как класс.

Но кикшеринговые компании и фирмы по продаже электродевайсов не для того развивали свой бизнес, пользуясь законодательным вакуумом в этой области, чтобы тратиться еще и на создание отдельной дорожной сети для своих уродцев. Они приложат все усилия, чтобы предложения по президентскому поручению в лучшем случае выполнили роль фигового листка, прикрывшего проблему.