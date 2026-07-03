Отечественный водитель относится к постовому с полосатым жезлом настороженно, если не сказать больше, однако мало кто поспорит: не выйди эти парни однажды на работу — дороги мгновенно погрузятся в дремучий хаос. А уважение к человеку в форме, густо замешенное на страхе, у каждого участника дорожного движения, порождает тот самый порядок и, как следствие, комфорт и безопасность на проезжей части. Основные вехи ГАИ, как гаранта безопасности дорожного движения России — на портале «АвтоВзгляд».

Дорога — сложный механизм, у которого тысячи граней. В последние десятилетия она стала еще и быстрой: современные автомобили, особенно «электрички», новый асфальт, высокий лимит разрешенной скорости. Появились новые участники дорожного движения — электросамокатчики, электровелосипедисты и другие укротители средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как обуздать и сохранить в русле ПДД этот «адский котел», норовящий ежесекундно пойти в разнос? Каждый день уже на протяжении девяноста лет на этот вопрос отвечает Госавтоинспекция. Проще говоря — ГАИ.

В момент принятия Советом народных комиссаров памятного положения о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР, в стране было около 150 000 автомобилей, считая грузовики, автобусы и все-все-все. Столько сегодня припарковано в среднестатистическом московском спальном районе.

Количество и качество тогдашних дорог на фоне современных — смешное. Большинство — гравийное, на которых захочешь — не разгонишься. В годы Великой Отечественной многие сотрудники ГАИ ушли на фронт. На пост все чаще встают представительницы прекрасной половины человечества: фотографии с регулировщицами видел каждый. Девушки несли тяжелое бремя службы, в том числе и на «Дороге жизни» в блокадном Ленинграде, где продолжали делать свою работу даже под бомбежками.

Фото: Pavel Kashaev/globallookpress.com

Единые для СССР Правила дорожного движения были приняты только в 1960 году, а вступили в силу 1 января 1961-го. В стране идет массовое формирование сети подразделений по всей стране. Все это время у ГАИ становилось все больше и больше обязанностей: следить за игрой в мяч на проезжей части и поведением гужевого транспорта, с чего, собственно говоря, все начиналось, уже было не столь актуально.

Советский Союз всеми силами старался автомобилизоваться, ежегодно на дороги выезжали десятки тысяч новоявленных водителей. В структуре ГАИ выделяют отдельные направления: дорожно-патрульная служба, регистрация автомобилей, технический осмотр, организация движения, экзаменация на получение в/у. Кстати, первый случай лишения «прав» за пьянку датирован 1956 годом!

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В 2010-м начинается масштабная цифровизация и реструктуризация службы. Так же в начале века на отечественных дорогах появляются первые комплексы фото- и видеофиксации: в 1996-м дорожную камеру впервые испытали, а в 2008-м начали активно устанавливать. На дорогах ежегодно гибло более 30 000 человек, стране остро требовались экстренные средства для снижения дорожного травматизма и смертности.

С 1 июля 2008 года российские водители начали получать штрафы за нарушения, зафиксированные камерами. Первое нарушение — превышение скорости. Оно и сегодня — наиболее распространенное. Смертность на дорогах с тех пор сократилась вдвое: согласно отчету Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, в 2025 году в ДТП погибло 13, 9 тысяч человек.

Фото: Pavel Kashaev/globallookpress.com

Росло и число автомобилей. И если в начале начал их было всего 150 000, то в 1990-м — уже 21 миллион. Сегодня, к слову — 68 миллионов. А еще появились высокоскоростные магистрали, СИМ, смартфоны и еще множество причин для ДТП, с которыми сотрудникам ГАИ нужно работать. Регулярно, постоянно, каждый день и час. Ведь именно от их успехов напрямую зависит безопасность дорожного движения.

Отдельная веха — переименование ГАИ в ГИБДД в 1998 году. Новая аббревиатура, давайте уж будем честны, не прижилось сразу. Спустя всего четыре года Владимир Путин уравнивает новое и старое названия в правах, а в мае 2024-го года главный гаишник страны генерал Черников объявил, что ведомству вернули историческое название — Госавтоинспекция.

И сегодня, в день 90-летия ГАИ, хочется пожелать тем, чья служба «и опасна, и трудна», в первую очередь стойкости и памяти исторической, убежденной честности и убедительной твердости, активной жизненной позиции и стойкой приверженности выбранной стезе: дело правое, задачи по созданию комфортного и безопасного дорожного движения в России будет сотрудниками выполнена. Кроме вас — некому. С днем рождения, ГАИ!