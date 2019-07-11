Почему Минпромторг не обложил «налогом на роскошь» ряд дорогущих авто

Счетная палата осталась недовольна механизмом начисления так называемого «налога на роскошь» для автомобилей ценой выше 3 000 000 рублей. В частности, нелогичным показался факт, что к некоторым моделям не применяется повышающий коэффициент в первый год после выпуска.

— Нужно совершенствовать механизм исчисления налога. — сообщил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин. — Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов.

Кроме того, орган госконтроля при тщательной проверке списка моделей с повышенным налоговым коэффициентом обнаружил, что там не достает, как минимум, трех моделей. В их числе — Tesla Model S, которая, впрочем, официально в Россию не поставляется; Mercedes-AMG S63 4MATIC Long с прайсом в 10 670 000 рублей и 612-сильным мотором объемом 4 л, а также Bugatti Veyron Grand Sport с восьмилитровым движком мощностью свыше 1000 «лошадей».

Разумеется, в длинном перечене из 1193 позиций отсутствует и ряд других роскошных и дорогостоящих автомобилей, которые так или иначе могут быть ввезены в нашу страну. Наверняка знающие о пробеле хитрецы используют его, как лазейку от неуплаты налогов.

Кстати, в этом году в список попали несколько машин совсем не премиальных-люксовых брендов. Среди них: Chevrolet Traverse, Ford Explorer, KIA K900 и Stinger, а также Toyota Highlander, Nissan Murano и Volkswagen Touareg.