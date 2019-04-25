Обновленные Tesla Model S и Model X подешевели и увеличили запас хода

Американские разработчики основательно потрудились над обновлением электрокаров Tesla Model S и Model X. «Зеленый» седан, созданный брендом самым первым, и построенный на той же платформе кроссовер получили более производительные моторы, увеличили запас хода и вернули себе базовые версии.
Оба электромобиля оснастили силовыми установками последней разработки — синхронными электродвигателями с постоянными магнитами. Правда, в официальном заявлении представители марки не называют точных технических характеристик, ограничившись фразой, что суммарная мощность и крутящий момент агрегатов заметно подросли.
Зато точно указан поднявший планку запас хода: отныне Tesla Model S может преодолеть до 595 км (+56 км) без дополнительной зарядки, а Model X доступно расстояние в 523 км (+48 км). Кроме того, инженеры доработали ходовую часть авто и систему охлаждения, что позволило сэкономить энергию и пустить ее на увеличение дальнобойности.
И еще из приятного: моделям вернули стартовые комплектации Standard Range, так что теперь ценник на «четырехдверку» стартует от 78 000 долларов, а «паркетник» обойдется минимум в 83 000. То есть базовый прайс номинально сократился в обоих случаях сразу на 10 000 долларов.
Конечно, комфортная подвеска и новые моторы — это хорошо, лишь бы больше не повторялись инциденты с возгоранием. Напомним, что осенью прошлого года Сеть облетело видео с уже догорающей Tesla Model S. К счастью, водитель не пострадал. Проведя расследование, производитель заявил, что дело было не в техническом браке, а в том, что авто запылало синим пламенем в результате столкновения.
Кстати, весной 2017-го в результате ДТП точно так же загорелся Model X, в котором начали взрываться аккумуляторы. И это не единственные случаи воспламенения американских электрокаров.