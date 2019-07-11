Какие средства самообороны имеет право возить водитель в своей машине

В любой поездке никто не застрахован от криминала, поэтому многие водители в целях безопасности используют определенные средства самообороны. В умелых руках эффективным орудием может стать любой предмет — от ключа зажигания до дамской сумочки.

Но большинство наших соотечественников в регионах предпочитают подручные средства ударно-дробящего и колюще-режущего действия — биты, монтировки, ломики и ножи. Жители мегаполисов привыкли возить с собой более цивилизованные средства — травматические пистолеты, клюшки для гольфа и газовые баллончики.

К счастью, применять все это приходится нечасто. В основном, средства обороны служат для самоуспокоения и психологического комфорта, уже потому что ездить с ними не страшно. А используются они все чаще в качестве запугивания во время конфликтов.

Газовый баллончик

Один из самых доступных вариантов — газовый баллончик, вызывающий кратковременную потерю зрения, благодаря чему нападающий теряется в пространстве на несколько минут. Этого вполне достаточно, чтобы благополучно уехать в безопасное место.