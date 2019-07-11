Какие средства самообороны имеет право возить водитель в своей машине

Пока общественность дискутирует на тему легализации в стране огнестрельного оружия, многие водители решают вопрос самообороны по-разному: одни — за счет разрешенных «травматов», другие — с помощью подручных средств. Главное, чтобы это не противоречило закону. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые популярные варианты решения этой проблемы.
В любой поездке никто не застрахован от криминала, поэтому многие водители в целях безопасности используют определенные средства самообороны. В умелых руках эффективным орудием может стать любой предмет — от ключа зажигания до дамской сумочки.
Но большинство наших соотечественников в регионах предпочитают подручные средства ударно-дробящего и колюще-режущего действия — биты, монтировки, ломики и ножи. Жители мегаполисов привыкли возить с собой более цивилизованные средства — травматические пистолеты, клюшки для гольфа и газовые баллончики.
К счастью, применять все это приходится нечасто. В основном, средства обороны служат для самоуспокоения и психологического комфорта, уже потому что ездить с ними не страшно. А используются они все чаще в качестве запугивания во время конфликтов.
Газовый баллончик
Один из самых доступных вариантов — газовый баллончик, вызывающий кратковременную потерю зрения, благодаря чему нападающий теряется в пространстве на несколько минут. Этого вполне достаточно, чтобы благополучно уехать в безопасное место.
Главное — правильно использовать такое средство и пускать струю строго в противоположную сторону от своего лица по направлению ветра, иначе есть риск парализовать самого себя.
Травматический пистолет
Наиболее эффективный в нашем случае вариант — травматический пистолет. Его можно приобрести только при наличии специального разрешения, выданного в местном Отделе лицензионно-разрешительной работы (ОЛРР). Пистолеты такого класса не предназначены для поражения целей на больших дистанциях, но, применяя их с близкого расстояния, следует учитывать, что такое оружие крайне травмоопасно. По этой причине из него нельзя стрелять в голову и шею, если вы находитесь к агрессору ближе одного метра. Об использовании «травмата» во время конфликтной ситуации необходимо уведомить правоохранительные органы.
Электрошокер
С помощью этого компактного прибора можно обезвредить агрессора ударом электрического тока. Тот факт, что с его помощью невозможно отразить нападение группы преступников считается одним из его главных недостатков. В России разрешено использование только электрошоковых устройств, соответствующих ГОСТу Р 50940−96, генерирующих не более 3 Вт.
Если в вашей машине стражи порядка найдут холодное оружие, то его конфискуют и возьмут штраф от 500 до 2000 рублей. Поэтому многие автовладельцы возят с собой обычные хозяйственные ножи без признаков боевого средства. Угрожая кому-то клинком в конфликтной ситуации, вы должны осознавать, что с его помощью человеку можно довольно легко нанести смертельные раны, поэтому его лучше использовать в качестве отпугивающего средства.
Светошумовые устройства
Наиболее известное из светошумовых устройств — прибор для отпугивания бродячих собак «Антидог». При выстреле происходит сильный хлопок и яркая вспышка, которая временно ослепляет и оглушает нападающего. Применять такие устройства нельзя с расстояния ближе 50 см, поскольку пламя может нанести чнловеку серьезные ожоги. Во время выстрела следует зажмуриться, чтобы самому не быть ослепленным.
Бита
Когда речь идет о спортивном снаряде, то закон не классифицирует биту, как оружие. Но если сотрудники ГИБДД обнаружат ее в вашей машине, то они вас примут за потенциального агрессора, а это будет верным поводом познакомиться с вами поближе и пробить по своим базам. Так что будьте готовы потратить на это время. В любом случае конфисковать ее у вас не имеют права.