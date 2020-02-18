Что делать, если ГИБДД не хочет выезжать на оформление мелкого ДТП

Начнем с того, что водитель имеет право вызывать, а ГИБДД не имеет права ему отказать, в нескольких случаях: когда сумма ущерба превышает 50 000 рублей, если участнику дорожного происшествия причинен физический вред, если один из участников ДТП не имеет страхового полиса ОСАГО и если участников аварии трое и более.

И когда ваш случай не подходит под одно из вышеописанных условий, то европротокол все-таки придется научиться составлять самостоятельно. Благо в интернете полно простых инструкций, как это делается. Да и в любом отделении ГИБДД всегда можно найти красочную и легкую подсказку с картинками на этот счет, которую, при случае, лучше сфотографировать, как говорится, на всякий пожарный.

Но если вам не охота делать первое, в ГИБДД вы были последний раз еще до всемирного потопа, а второй участник ДТП — губастая и когтистая блондинка, то заставить приехать на место происшествия экипаж ДПС можно лишь хитростью. Для этого достаточно сообщить инспектору, что одному из участников аварии причинен физический вред — появился синяк, или же после столкновения заболела голова. Если автомобиль дорогой, а потертости на нем отнюдь не мелкие, то можно сказать, что вы оцениваете ущерб выше обозначенной суммы. Да и по внешнему виду и характеру повреждений вам сложно оценить стоимость ремонта.