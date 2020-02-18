Что делать, если ГИБДД не хочет выезжать на оформление мелкого ДТП

Начнем с того, что водитель имеет право вызывать, а ГИБДД не имеет права ему отказать, в нескольких случаях: когда сумма ущерба превышает 50 000 рублей, если участнику дорожного происшествия причинен физический вред, если один из участников ДТП не имеет страхового полиса ОСАГО и если участников аварии трое и более.
И когда ваш случай не подходит под одно из вышеописанных условий, то европротокол все-таки придется научиться составлять самостоятельно. Благо в интернете полно простых инструкций, как это делается. Да и в любом отделении ГИБДД всегда можно найти красочную и легкую подсказку с картинками на этот счет, которую, при случае, лучше сфотографировать, как говорится, на всякий пожарный.
Но если вам не охота делать первое, в ГИБДД вы были последний раз еще до всемирного потопа, а второй участник ДТП — губастая и когтистая блондинка, то заставить приехать на место происшествия экипаж ДПС можно лишь хитростью. Для этого достаточно сообщить инспектору, что одному из участников аварии причинен физический вред — появился синяк, или же после столкновения заболела голова. Если автомобиль дорогой, а потертости на нем отнюдь не мелкие, то можно сказать, что вы оцениваете ущерб выше обозначенной суммы. Да и по внешнему виду и характеру повреждений вам сложно оценить стоимость ремонта.
Есть и более честный способ — вызвать аварийного комиссара, который за разумные деньги, а главное — правильно, оформит ДТП на месте. Оплату же его услуг логично возложить на виновника «торжества». Если случай спорный, то честнее будет разделить бремя вознаграждения комиссара на двоих. Но перед тем, как вызвать такого помощника, убедитесь в том, что его услуги не включены в ваш полис КАСКО. Туда же, кстати сказать, может входить и эвакуатор.
В конце концов, вы можете зафиксировать на фото со всех ракурсов место ДТП и пострадавшие автомобили, зарисовать без помарок примерную схему происшествия, записать свои данные и данные второго участника аварии, а также объяснения обеих сторон, сфотографировать листок, на котором были составлены схемы и написаны объяснения. А уж затем, в спокойной обстановке разобравшись с европротоколом (если его нет, стоит заглянуть в отделение своей страховой и получить), заполнить необходимые документы и отвезти их в страховую компанию.