В России сильно усложнится процесс оформления ДТП

Буквально через год в оформлении дорожно-транспортного происшествия без вызова инспектора ГИБДД можно будет задействовать модуль «ЭРА-ГЛОНАСС», чтобы не фотографировать автомобиль после аварии. Достаточно нажать кнопку терминала, и все данные о повреждениях направятся к автостраховщику. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на главу Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса.

К середине года начнется подготовка необходимой документации для создания соответствующего программного обеспечения. А к концу 2020-го систему экстренного оповещения интегрируют с автоматизированной информационной системой (АИС) ОСАГО. Технически новая схема будет выглядеть так: сначала информация, собранная с авто, будет отправляться в базу «ЭРА-ГЛОНАСС», оттуда — в АИС, а дальше — конкретному страховщику.

В теории все удобно и просто. На практике — далеко не факт, ибо страховые компании не очень-то рады выплачивать участникам аварий положенное им по закону. Случаев, когда они пытаются всячески уклониться от ответственности, ссылаясь в том числе и на некорректно сделанные фото ДТП, полным полно. Избежать «трений» система экстренного реагирования поможет, но только ей сначала нужно обзавестись — купить авто с установленным модулем «ЭРА-ГЛОНАСС», либо инсталлировать его в уже имеющуюся машину, заплатив около 40 000 рублей.

Сегодня европротокол, напомним, можно составить в том случае, если в аварии участвовало не более двух автомобилей, чьи владельцы имеют полисы ОСАГО, нет пострадавших, а сумма ущерба не переваливает за 400 000 рублей.