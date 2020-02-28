В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Фото: team-bhp.com
Группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым вынесла на рассмотрение новый законопроект, который, если станет законом, позволит покупателям новых автомобилей получать налоговый вычет. При этом, правда, как уточнил портал «АвтоВзгляд», гражданам придется соблюсти ряд условий.

Критерии для получения налоговой поблажки были, похоже, выбраны по образу и подобию кредитных госпрограмм «Семейный автомобиль» и «Новый автомобиль». Итак, согласно проекту «О внесении изменений в ст. 220 ч. 2 Налогового кодекса РФ», машина должна быть легковой, собранной на российском производстве и стоить не более 1 000 000 рублей. Причем авто должно служить только для личных и семейных нужд.

Налоговый вычет составит 10% от стоимости транспортного средства и, соответственно, не превысит 100 000 рублей. Кстати, денежную компенсацию налогоплательщик сможет получить повторно, но не раньше, чем через 5 лет.

Одним словом, депутаты предложили еще один способ поддержать российский автопром. Правда, если поправки будут внесены, то их законотворцы рекомендуют вводить в работу в следующем финансовом году, дабы не образовались дыры в бюджете.

Между тем, в 2020 году продлили действие госпрограмм «Семейный/Новый автомобиль», обеспечивающих скидку в те самые 10% при получении кредита на недорогое авто до миллиона. Как писал портал «АвтоВзгляд», выделенных на это 5 млрд. рублей, хватит, по прогнозам, до конца марта.

Любопытно, можно ли будет в будущем одновременно пользоваться и этими программами, и налоговым вычетом? При положительном ответе, который сейчас еще никто, понятное дело, не дает, спрос на новые недорогие авто вырос бы в разы.

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28 февраля 2020
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