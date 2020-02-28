В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Критерии для получения налоговой поблажки были, похоже, выбраны по образу и подобию кредитных госпрограмм «Семейный автомобиль» и «Новый автомобиль». Итак, согласно проекту «О внесении изменений в ст. 220 ч. 2 Налогового кодекса РФ», машина должна быть легковой, собранной на российском производстве и стоить не более 1 000 000 рублей. Причем авто должно служить только для личных и семейных нужд.

Налоговый вычет составит 10% от стоимости транспортного средства и, соответственно, не превысит 100 000 рублей. Кстати, денежную компенсацию налогоплательщик сможет получить повторно, но не раньше, чем через 5 лет.

Одним словом, депутаты предложили еще один способ поддержать российский автопром. Правда, если поправки будут внесены, то их законотворцы рекомендуют вводить в работу в следующем финансовом году, дабы не образовались дыры в бюджете.

Между тем, в 2020 году продлили действие госпрограмм «Семейный/Новый автомобиль», обеспечивающих скидку в те самые 10% при получении кредита на недорогое авто до миллиона. Как писал портал «АвтоВзгляд», выделенных на это 5 млрд. рублей, хватит, по прогнозам, до конца марта.

Любопытно, можно ли будет в будущем одновременно пользоваться и этими программами, и налоговым вычетом? При положительном ответе, который сейчас еще никто, понятное дело, не дает, спрос на новые недорогие авто вырос бы в разы.